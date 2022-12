Cómo una financiación inteligente ayuda a vender más, por JO1N Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 11:31 h (CET)

El propósito de cualquier comercio es elevar las ventas. No obstante, muchas veces estos pasan por etapas de estancamiento por diferentes razones.

Quienes están al frente de un establecimiento comercial deben analizar en qué están fallando o qué pueden mejorar. Una de las opciones que están utilizando muchas marcas es incluir la financiación como método de pago para sus clientes. Para tal fin, es necesario contar con aliados como la empresa JO1N, la cual facilita el acceso a las pymes a múltiples entidades financieras desde una gestión centralizada por ellos, para que el comercio pueda ofrecer a sus clientes diversas ofertas de financiación.

Todo lo que hay que saber acerca de la financiación con JO1N Quienes aún no han oído hablar acerca de JO1N deben saber que es una herramienta de crédito al consumo. A través de ella, los consumidores pueden elegir entre múltiples ofertas de financiación y, lo mejor de todo, es que pueden hacerlo desde una única plataforma y un único formulario.

JO1N es ideal tanto para tiendas físicas como e-commerce. Su plataforma funciona de una forma muy práctica y sencilla. Por ejemplo, si se trata de una tienda con punto de venta físico, el cliente es guiado por el personal de la tienda para rellenar la solicitud, que inmediatamente se envía a varias entidades financieras para que muestren sus ofertas de forma simultánea. Los pasos finales son la aceptación de determinada oferta y firma online del contrato. Cabe destacar que el procedimiento en las tiendas online es idéntico, pero el cliente actúa de forma autónoma para completar la solicitud.

Las pequeñas y medianas empresas que deseen disponer de esta herramienta deben hacer la respectiva solicitud desde su web y JO1N lo activará en cuestión de días para que no pierdan más tiempo y puedan brindarles a sus clientes una nueva forma de pagar sus compras. Los que tengan dudas o inquietudes pueden ingresar también en su web para solicitar una demo.

Cuáles son los beneficios de tener a JO1N en un comercio Son muchas las ventajas que pueden obtener los comercios con la plataforma JO1N. En primer lugar, cabe señalar que muchos consumidores van a preferir adquirir productos donde tengan la posibilidad de financiar su compra. Asimismo, un punto que no se puede pasar por alto es que la tasa de aprobación de esta herramienta se sitúa en torno al 85%.

Con este método, los locales comerciales físicos y e-commerce podrán incrementar sus ventas en un 30% y elevar un 45% el ticket medio. El gran valor añadido de la plataforma es que los comercios podrán administrar y analizar todas sus operaciones desde un potente panel de control.

Además, pasa usar la herramienta, no es necesario ningún requisito informático. Para más información, es preciso acceder a la web de JO1N.



