Nailted, la herramienta que reduce el índice de rotación de empleados

viernes, 16 de diciembre de 2022, 11:16 h (CET)

Un buen clima laboral no solo mejora la satisfacción de los empleados, sino que los anima a desempeñar las tareas del día a día de la mejor manera posible. Crear un equipo de trabajo sólido, satisfecho y comprometido reduce las rotaciones constantes y, con ello, las graves consecuencias de un alto índice de rotación para cualquier empresa.

Nailted es la plataforma perfecta para trabajar en reducir la rotación de empleados. Sirviendo de guía para la aplicación de buenas prácticas en gestión de personas y cultura de empresa, esta herramienta ayuda a crear mejores lugares para trabajar. Nailted cuenta además con funcionalidades diseñadas para impactar en todos los niveles del ciclo de vida del empleado, mejorando el compromiso laboral y la experiencia del empleado.

La importancia de reducir la rotación de personal en una empresa Un elevado porcentaje de rotación de empleados genera numerosas complicaciones dentro de una compañía. Nailted afirma que no trabajar en pro del compromiso laboral aumenta costes en términos de contratación y capacitación de nuevas incorporaciones.

Un reiterado proceso de rotación cosecha inestabilidad e incertidumbre entre el equipo de trabajo que continúa siendo parte de la empresa. Nailted asegura que una rotación de empleados alta dificulta mantener los estándares de calidad de una compañía debido a que el personal que se incorpora necesita tiempo para interiorizar las tareas a realizar hasta que las desempeña con éxito.

Nailted ofrece funcionalidades de analítica en tiempo real para conocer en todo momento las preocupaciones de los empleados y así poder ponerle remedio antes de que derive en un aumento del índice de rotación. Apoya en el terreno de la motivación laboral con su sistema de reconocimiento por aplausos. Además de fomentar un flujo de feedback continuo mediante reuniones one-on-one, check-in, evaluaciones de desempeño y encuestas de pulso integradas en un canal de feedback anónimo.

Los administradores de la herramienta pueden observar esos comentarios anónimos de los empleados para poder tomar las medidas oportunas y atender a la problemática que se les presente.

En Nailted muestran las señales de burnout laboral para combatirlo El burnout laboral puede generar profundos dolores de cabeza en las empresas si no se encuentra el motivo de ello. Nailted ofrece información en forma de métricas que ayudan a detectar aquellos motivos que podrían estar derivando en burnout laboral.

Entre los motivos más comunes, la compañía sostiene que la presencia de un jefe micromanager produce desconfianza y estrés en los empleados. Una persona que se encuentra presionada todo el tiempo en su trabajo se ve afectada mentalmente y esto lo conduce al burnout laboral. Desde Nailted, recomiendan instaurar el método smart working con la intención de mejorar en confianza y autonomía en el ámbito de trabajo.

Otra de las cuestiones importantes que destaca Nailted son los fallos más comunes que cometen los líderes de grupos para con sus empleados. Cuando los managers ignoran necesidades, olvidan consultar cómo se siente su personal y no revisan que todo esté ordenado dentro de su equipo, los índices de burnout laboral aumentan y derivan en procesos de rotación que perjudican severamente a la empresa.

La crisis económica, la incertidumbre derivada de ella y los problemas personales generan un profundo estrés en las personas. Muchas veces estas situaciones se agravan por conflictos que ocurren dentro del ámbito laboral. Nailted ofrece la posibilidad de cambiar esta realidad para que todos los integrantes de una empresa lleven a cabo sus tareas en ambientes laborales positivos que inspiren confianza, motivación, seguridad y satisfacción.



