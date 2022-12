MyParking estrena en Madrid el Club MyParking Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 11:16 h (CET)

El Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas cuenta con cuatro terminales que disfrutan de una presencia masiva de vuelos low cost a todos los rincones del mundo y uno de los niveles más altos de valoración de los usuarios.

Se trata de una auténtica excelencia operativa, reflejo de la calidad de los servicios a los pasajeros, potenciada también por una oferta que incluye numerosas soluciones para el estacionamiento de vehículos privados.

Para hacerlo todo más inmediato, finalmente ha llegado a España MyParking, el comparador pionero en el sector, activo en Italia desde 2007. MyParking ayuda a encontrar parking aeropuerto Madrid Barajas y en toda España de forma sencilla y sin estrés. Por esta razón, ya tienen acuerdos con unos veinte aparcamientos cerca del aeropuerto de Madrid y más de 120 en toda España. Plataformas como MyParking se encargan de comparar los aparcamientos de la zona para que los usuarios elijan el más conveniente. Además, los usuarios de MyParking pueden elegir si pagar directamente en el parking o pagar por adelantado, con una tarifa hiperventajosa, online, beneficiando de los acuerdos que MyParking tiene con sus colaboradores.

El comparador MyParking permite elegir entre parkings con servicio de traslado a la terminal o con servicio VIP de recogida y entrega en la terminal. Todos los parkings están ubicados cerca del aeropuerto y algunos de ellos trabajan las 24 horas.

¿Cómo se puede ahorrar utilizando MyParking? La interfaz de la plataforma permite reservar plazas de aparcamiento en los parking asociados a la red MyParking. Solo basta con elegir la hora y la fecha de entrada y salida. La reserva está disponible para diferentes tipos de vehículos: turismos, motocicletas, autobuses y furgonetas. Además, este servicio sin esperas ayuda a los clientes a ahorrar tiempo en sus desplazamientos.

El sistema también es útil para ahorrar dinero. MyParking ofrece un descuento mínimo del 10 % si se reserva con pago online. Asimismo, el uso de la comparadora no implica gastos de gestión, las personas pueden cancelar su reserva sin cargos hasta 24 horas antes de la entrada.

De igual forma, dependiendo de la oferta del parking contratado, los clientes pueden solicitar servicios extra durante el aparcamiento, como el lavado del coche.

¿Por qué buscar aparcamiento con MyParking? La ventaja de utilizar la plataforma MyParking para buscar una plaza de aparcamiento es poder evaluar todas las soluciones con tranquilidad y confirmar la reserva directamente online, para poder reservar una plaza de aparcamiento con antelación y no tener que pensar en el vehículo una vez realizada la reserva.

Todo ello hace que siempre sea posible elegir la oferta más conveniente o la más ventajosa en cuanto a servicios, sin correr el riesgo de tener que depender de soluciones de última hora o de no encontrar un espacio adecuado a sus necesidades. De hecho, ir a un parking oficial del aeropuerto sin reserva puede ser catástrofico. Los conductores pueden llegar a pagar el 80 % más respeto a si se hubiera sacado una reserva.

En fin, son miles las reseñas positivas que destacan el servicio integral de MyParking por internet. Los usuarios satisfechos son la prueba de las ventajas y el ahorro que ofrece el uso de la plataforma en las distintas localidades.

MyParking Club ya se estrena Finalmente, ha llegado incluso en España. MyParking ofrece la oportunidad de unirse al exclusivo programa de fidelización Club MyParking y participar en la acumulación de puntos dedicados a sus usuarios conductores.

Por cada reserva realizada, la plataforma devuelve una cierta cantidad de puntos MyClub, que al alcanzar ciertos umbrales se pueden convertir en cupones de descuento y utilizar para ahorrar en soluciones de estacionamiento posteriores.

Para unirse al servicio, simplemente hay que registrarse en MyParking e iniciar sesión cada vez que se vaya a realizar una reserva: la membresía es completamente gratuita y permite acumular vales por un valor de hasta 20 euros.



