Las fórmulas de nutricosmética que ofrece BENUTIC®

viernes, 16 de diciembre de 2022, 11:00 h (CET)

BENUTIC®, la revolución de la nutricosmética joven, dinámica, actual, eficaz y sostenible, nace fruto de la pasión por la ciencia y el compromiso por la responsabilidad con el medioambiente. BENUTIC® desafía el mercado ofreciendo alternativas de productos naturales con envases biodegradables, 100% veganos y sin alérgenos, que consiguen un beneficio innegable para todo el que lo prueba.

Se trata de un nuevo concepto de cuidado desde el interior que cobra sentido y protagonismo, gracias a la nutricosmética. BENUTIC® propone un estilo de vida comprometido con el cuidado integral de cada persona, simplificando los rituales de belleza y cuidado en dos cápsulas al día.

Desde BENUTIC® se presentan fórmulas innovadoras, con ingredientes de origen natural de alta calidad y efectivos para tratar cada problema y culminar con un resultado real y duradero. Además, todas las fórmulas de BENUTIC® cuentan con activos avalados por estudios clínicos que demuestran su total seguridad y eficacia.

La garantía de calidad ha sido desde 2016 el motor principal del laboratorio y actualmente se han desarrollado 4 fórmulas enfocadas en lo que cada uno necesita para mejorar su bienestar individual.

YOUR SKIN, liderado por la patente DracoBelle Nu, ayuda a preservar la síntesis de colágeno, al mismo tiempo que potencia su sintetización. Todos los ingredientes de las cápsulas complementan la formulación con un gran poder antioxidante, regenerador y anti-aging natural; actuando contra el deterioro de tejidos y aportando una hidratación completa.

YOUR BODY incluye la patente SantEnergy NU con un importante efecto en el control de peso actuando contra la grasa de forma similar al de la cafeína, sin acelerar, potenciando un efecto estimulante y proporcionando energía. Se completa la fórmula añadiendo activos con alto poder diurético, detox y desbloqueante de grasas para favorecer el efecto antioxidante y quema grasas.

YOUR BALANCE está indicado para la disminución del estrés y mejora del estado de ánimo reduciendo la fatiga mental y física, mejorando la función cognitiva y favoreciendo el descanso profundo y reparador. Está formulado a base de aminoácidos naturales con eficacia demostrada y además se incluye Ashwagandha en alta dosis, melatonina, vitamina B9 y minerales que contribuyen al equilibrio del sistema nervioso y a las funciones psicológicas normales.

YOUR HAIR & NAILS está diseñada por expertos para frenar todos los tipos de caída. Incluye AnaGain Nutra® que estimula el crecimiento del cabello y frena su caída, demostrado científicamente. Además, se añade un complejo de hierro patentado, Ferochel®, imprescindible para un buen mantenimiento de cabello y uñas. Se completa la fórmula con aminoácidos y vitaminas que promueven crecimiento y buen estado del cabello y las uñas.

Cuidarse desde dentro y enamorarse de la nutricosmética es posible con BENUTIC®.



