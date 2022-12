Golden Visa en España, un permiso de residencia para inversores Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 10:54 h (CET)

Con el objetivo de apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora en España, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, conocida como Ley de Emprendedores, introdujo en el ordenamiento jurídico un incentivo que ya existía en otros países europeos: el visado de residencia para inversores, también llamado Golden Visa.

La Golden Visa es un tipo especial de permiso de residencia que pueden obtener todos los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que quieran trasladarse al territorio español.

En B Law & Tax tienen amplia experiencia en la solicitud de la Golden Visa, no habiendo recibido ninguna denegación de solicitud desde que entró en vigor la norma.

¿Quiénes pueden obtener este permiso? Pueden obtener la Golden Visa los inversores no residentes que hayan realizado alguna de las siguientes inversiones en España:

Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2.000.000 € en deuda pública española, o por un valor igual o superior a 1.000.000 € en acciones de una empresa privada española o en un depósito bancario en una entidad financiera española.

La adquisición de bienes inmuebles en España por un importe igual o superior a 500.000 €.

El desarrollo de un proyecto empresarial en España que se considere «de interés general».

Derechos que gana el solicitante Con cualquiera de estas inversiones, el solicitante adquiere ciertos derechos:

Obtiene un nuevo tipo de visado, el visado de residencia para inversores, que le permitirá permanecer en España hasta 1 año. También permite la movilidad sin restricciones dentro de la zona Schengen.

Obtiene un nuevo tipo de permiso de residencia de 2 años (la autorización de residencia), transcurridos los cuales, podrá renovarlo por un periodo de otros 2 años.

Los requisitos de cada tipo de inversión El solicitante de la Golden Visa deberá cumplir con ciertos requisitos generales, además de con los que son específicos para cada tipo de inversión.

Realizar un análisis personalizado de cada situación es imprescindible para determinar la mejor forma de optar a la Golden Visa y evitar problemas de revisiones por parte de las administraciones españolas. No obstante, desde B Law & Tax explican los requisitos más relevantes a considerar.

Requisitos generales Para poder optar a la Golden Visa, hay que cumplir una serie de requisitos generales, entre los que destacan ser mayor de edad (más de 18 años) y disponer de un seguro de salud público o privado de una entidad autorizada para operar en España.

Además, es necesario disponer de los medios económicos suficientes para uno mismo y para los miembros de su familia durante su periodo de residencia en España.

Requisitos específicos En cuanto a los requisitos específicos para poder solicitar la Golden Visa, se encuentran los siguientes:

Inversión en deuda pública o privada (acciones y participaciones) o depósitos. El solicitante deberá acreditar haber realizado la inversión en un periodo no superior a 60 días antes de la presentación de la solicitud.

La inversión inmobiliaria. En el supuesto de realizar inversiones inmobiliarias para obtener la Golden Visa, el solicitante deberá acreditar la propiedad de los bienes inmuebles mediante certificación de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles.

Proyecto empresarial de interés general. El solicitante deberá presentar un informe favorable de la Oficina Económica y Comercial de la zona geográfica donde presente la solicitud de visado.

En cualquier caso, desde B Law & Tax recomiendan realizar un análisis de cada caso para determinar cuál es la mejor inversión a realizar, así como las consecuencias fiscales de cada situación.

B Law & Tax es un despacho especializado en Derecho Tributario y asesoramiento fiscal y legal, que brinda asesoramiento fiscal tanto a expatriados y empresas multinacionales como a inversores y grandes patrimonios.



