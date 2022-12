La viticultura gomera impulsa la economía local y suma un nuevo atractivo turístico como destino sostenible Comunicae

viernes, 16 de diciembre de 2022, 15:37 h (CET) El vino de bancales se convierte en centro de debate en unas jornadas con expertos nacionales e internacionales en las que se busca posicionar la isla en el ranking europeo de viticultura heroica. Casimiro Curbelo, y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, coinciden en señalar en el I Symposiun Internacional de Uva Forastera la gran oportunidad que supone para mantener vivas las zonas rurales y diversificar el modelo económico insular La uva forastera y el vino de bancales se erigió hoy como elemento generador de grandes expectativas para la economía local y para el turismo sostenible desde el punto de vista medioambiental y social que caracteriza a La Gomera.

Fue en la primera jornada del I Symposium Internacional de Uva Forastera Gomera y Vino de Bancales que se celebra hasta mañana en San Sebastián de La Gomera, organizada por Turismo de Canarias, junto al Cabildo y la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna, con el objetivo de impulsar la formación, la conservación de tradiciones y la potenciación de un producto local único y que puede ser un gran elemento prescriptor del destino turístico gomero.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, fueron los encargados de inaugurar este encuentro en el que participan ponentes regionales, nacionales e internacionales. El nivel académico y de expertos ya permite de por si prestigiar el modelo vitivinícola de la isla, a través de un producto diferenciado y de alto valor y para lo que la isla aspira a ocupar un papel destacado en el mapa de regiones españolas y europeas de viticultura heroica.

Sus avales son un paisaje formado por la mano del hombre desde el siglo XV y una uva característica, la forastera, considerada como una de las cepas más antiguas de Europa.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Fomento y Dinamización Turística del Norte de La Gomera, impulsado por Turismo de Canarias, en colaboración con el Cabildo, y uno de sus principales objetivos es, precisamente, la recuperación de bancales, viñedos y bodegas, y el rejuvenecimiento de las personas que se dedican a estos oficios.

En su intervención, Yaiza Castilla recordó que en 2020 se puso en marcha el Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera, "para trabajar en el turismo que queremos, como el que representa la viticultura heroica de la isla".

Explicó que "esta estrategia que desarrollamos conlleva una doble ganancia: mantiene vivas nuestras zonas rurales y diversifica nuestro modelo económico, a la par que atrae al turista del siglo XXI. Un turista que busca una experiencia única en sus viajes, que anhela integrarse en la comunidad local y conocer y consumir sus productos, porque lo que le mueve, lo que le inspira es que su viaje sea productivo y que no sólo le beneficie a él, sino también a la sociedad del lugar que visita".

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, remarcó las singularidades de la uva forastera y su capacidad como atractivo turístico, en un contexto en el que los vinos de la isla han ido ganando en calidad y capacidad de impulso de la economía local, "aún con las dificultades que la accidentada orografía insular marca en el desarrollo de la actividad vitivinícola".

En este sentido, valoró la labor que ha venido realizando el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y las catorce bodegas que lo integran, "y que son el testimonio real de mujeres y hombres que contribuyen a la excelencia de nuestros productos agroalimentarios".

Además, señaló la oportunidad que ha abierto la implementación de las principales líneas estratégicas del Plan de Dinamización del Norte de La Gomera, "que ha venido a fortalecer la economía de las zonas rurales, a través de la consolidación del producto como atractivo turístico, no sólo la uva forastera, sino también los bancales y el silbo gomero". Por ello, apeló a continuar por este camino y crear sinergias con otros territorios de la Macaronesia para afrontar retos comunes.

El director general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián Rivas, que intervino también en la apertura de este encuentro, destacó que "esta iniciativa plantea potenciar los bancales, no solo de La Gomera, sino de toda Canarias, por el alto valor que tienen desde un punto de vista paisajístico y orográfico". "La recuperación de patrimonio a través de los bancales y dar a conocer la uva forastera gomera genera economía para la isla y recupera oficios perdidos como la agricultura y la labra de piedras que fidelizan a las personas al territorio", prosiguió.

El symposium reúne hasta mañana en la isla a representantes de la viticultura heroica y de bancales de Francia, Italia y Portugal que comparten durante estas dos jornadas sus experiencias en este tipo de cultivos en lugares escarpados. De esta forma, estarán presente las Denominaciones de Origen de la Ribeira Sacra, Ribera del Duero, o la Ribeira del Alto Douro de Portugal y con las representaciones de Azores y Madeira, denominaciones de origen y zonas vitícolas de referencia internacional. La Gomera pretende abrir un necesario debate sobre esta singularidad para ponerla en circulación como atractivo turístico, como ya hacen otras zonas presentes en el symposium.

