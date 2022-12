5 regalos perfectos para los amantes de la jardinería Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de diciembre de 2022, 10:23 h (CET)

Esta Navidad, STIHL lo pone fácil y propone el regalo que todos están buscando para la sobrina pequeña, el abuelo o el cuñado que acaba de aficionarse a la jardinería.

Madrid, diciembre de 2022-. Se acerca el momento de comprar los regalos de Navidad. Todo el mundo quiere ser original y encontrar ese regalo único y especial del que la familia se pasará años hablando.

El problema que existe en muchos casos es la falta de tiempo para buscarlo. Por eso, STIHL, multinacional alemana líder en motosierras y maquinaria de jardinería, trae estas ideas de regalo con las que sorprender a cualquier miembro de la familia y a los amigos.

¿Hijos que se pasan el día pegados a la consola? Ahora es posible despegarles de la pantalla con el soplador STIHL de juguete con batería recargable. Es tan parecido a uno profesional que los más jóvenes no notarán la diferencia y, además, podrán echar una mano en casa ayudando a limpiar las hojas secas, convirtiendo así el mantenimiento del jardín en un juego.

¿Qué regalar al manitas de la familia? La STIHL GTA 26 le encantará. Esta versátil mini-sierra de batería pequeña le servirá para cortar madera de forma eficaz y profesional. Sus creaciones quedarán perfectas. Además, también podrá usarla para dejar el jardín a punto, ya que es perfecta para la poda de árboles y setos.

No hay nada más navideño que una buena chimenea y un chocolate caliente. ¿Qué mejor para calentar la casa que disponer de propia leña cortada? Para eso, la motosierra STIHL MSA 120 es el regalo perfecto.

¿Hermanos que se quejan continuamente del mal estado de su césped? Con el cortacésped ligero STIHL RMA 235 ya no tendrán excusa para tenerlo perfecto. Su poco peso (solo 14 kg) y su fácil manejo les encantará. Su recogedor de hierba de hasta 30 litros y su modo ECO lo hacen aún más atractivo.

¿Y para los que no son aficionados a la jardinería? STIHL también tiene propuestas para ellos. Por ejemplo, su abrigo ligero de plumas ICON con forro interior, disponible para hombre y mujer. Es perfecto para los días más fríos y se puede combinar con los gorros, chaquetas y pantalones que también se pueden encontrar en la página web de STIHL.

Estos son solo algunos ejemplos de la gran variedad de productos STIHL que se pueden comprar cómodamente online: desbrozadoras, cortacéspedes, herramientas de poda, barredoras y un largo etcétera de productos entre los se encontrará seguro el regalo perfecto para los seres queridos. «Esta Navidad, regala STIHL».

Sobre Stihl El grupo alemán STIHL es uno de los líderes en la fabricación y la comercialización de maquinaria de jardinería, forestal y agrícola. Fundada en 1926, cuenta con 42 filiales propias, más de 20.000 empleados y una facturación de más de 5.000 millones de euros a nivel global. STIHL fabrica sus productos en siete países con diez plantas: Alemania, Estados Unidos, Brasil, Suiza, Austria, China y Filipinas. STIHL lleva en España desde 1985 y dispone de más de 1.000 puntos de venta en todo el territorio nacional.

Para solicitar más información, escribir a:

María Moreno

ASG Agencia

Email: mmoreno@asgagencia.com



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.