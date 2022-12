Clínica de medicina estética Doctora Bonina: Morpheus 8, la nueva radiofrecuencia para rejuvenecer la piel Comunicae

viernes, 16 de diciembre de 2022, 13:46 h (CET) Hoy en día, cada vez son más las personas que evitan procedimientos invasivos como los liftings faciales y optan en su lugar por procedimientos no quirúrgicos que les permiten reincorporarse rápidamente a la vida cotidiana sin tener ningún tipo de inactividad ni molestias Morpheus 8 es una solución en tratamientos estéticos de vanguardia para tratar la flacidez de la piel al tiempo que se elimina el exceso de grasa. Este tratamiento utiliza energía de radiofrecuencia segura y avanzada para remodelar la piel a nivel subdérmico, revitalizando el tono de la piel al tiempo que desencadena la introducción de fibras de colágeno para aumentar el volumen y la flexibilidad y así corregir la flacidez.

Según, la Clínica medicina estética en Madrid, Doctora Bonina, la nueva tecnología exclusiva de Morpheus 8 ha permitido personalizar los tratamientos, lo que significa que se puede tratar prácticamente cualquier zona del cuerpo, no sólo en zonas amplias y de fácil acceso, sino también en zonas más pequeñas y delicadas que requieren precisión.

Como las agujas utilizadas no afectan a las capas superiores de la piel, no hay riesgo de hiperpigmentación tras el tratamiento, por lo que este método es una opción excelente para cualquier fototipo de piel.

¿Qué es Morpheus 8?

Se trata de un tratamiento avanzado no quirúrgico que utiliza microagujas. A medida que se envejece, la piel empieza a perder elasticidad, lo que se traduce en la aparición de arrugas, líneas de expresión y flacidez.

Mediante la radiofrecuencia que produce, el tratamiento Morpheus 8 estimula la producción de colágeno para tensar y alisar las arrugas del rostro y el cuerpo. Morpheus 8 penetra cómodamente en la piel a un nivel más profundo que otros tratamientos, transformando el cutis y devolviéndole un aspecto más joven.

¿Cómo funciona Morpheus 8?

Morpheus 8 combina la tecnología de radiofrecuencia, las microagujas y los tratamientos fraccionados para tratar diversos problemas cutáneos. Las agujas diminutas penetran en la piel y calientan el tejido para estimular la producción de colágeno.

Lo que diferencia a Morpheus 8 de otros tratamientos con microneedling es la profundidad a la que las agujas penetran en la piel. Es el único tratamiento capaz de moldear la grasa bajo la piel para obtener resultados óptimos. La remodelación y el refinamiento de las capas subdérmicas permiten un enfoque más detallado para esculpir el rostro de forma natural.

¿Cuáles son las ventajas de Morpheus 8?

Este tratamiento de micropunción con radiofrecuencia permite disfrutar de los beneficios de un lifting facial sin necesidad de incisiones. Otras ventajas son:

Aumento de la producción de colágeno.

Resultados más rápidos.

Reducción de las cicatrices del acné.

Reducción de arrugas.

Desvanecimiento de estrías.

Mejora de la celulitis

Remodelado tanto facial como corporal

Sin tiempo de inactividad. Morpheus 8 tiene múltiples aplicaciones y puede utilizarse para tratar los pliegues nasolabiales, las líneas finas y las arrugas, la pérdida de volumen de grasa facial en el centro de la cara, el envejecimiento del cuello, el acné, cicatrices y muchos otros problemas estéticos de la cara y el cuerpo.

Con Morpheus 8, no existen incisiones, por lo que puede someterse a la intervención y volver al trabajo en poco tiempo. Los efectos secundarios son el mismo enrojecimiento que se puede sentir después de un día en la playa, que desaparece en pocas horas y una ligera inflamación durante 24-48 hs

¿Quién es un buen candidato para un tratamiento con Morpheus 8?

Si se desea reducir los signos del envejecimiento y no se está preparado para un tratamiento invasivo, Morpheus 8 puede ser el tratamiento adecuado.

Quienes buscan suavizar las líneas de expresión, pliegues, arrugas, mejorar la textura irregular y minimizar los daños causados por el sol pueden beneficiarse de esta nueva tecnología. Es ideal para todas aquellas personas que quieren verse rejuvenecidas de forma natural, así como para quienes quieran prevenir el envejecimiento.

¿Cuánto dura el tratamiento Morpheus 8?

La duración del tratamiento puede depender de las necesidades individuales. En general, sólo se tarda entre 30 y 60 minutos en completar el proceso, dependiendo de la/s zona/s a tratar.

¿Qué zonas pueden tratarse?

Este tratamiento puede aplicarse en cualquier zona del cuerpo que pueda beneficiarse de la renovación del colágeno. Los tratamientos más solicitados son cara y cuello, así como abdomen, glúteos y rodillas.

Las zonas con problemas como cicatrices de acné o manchas también pueden tratarse con Morpheus 8.

¿Es doloroso este tratamiento?

Morpheus 8 se realiza en la consulta médica. El procedimiento se realiza tras la aplicación de anestesia tópica previa para hacer de este, un tratamiento más cómodo.

La avanzada tecnología de Morpheus 8 permite un suministro de calor controlado y constante, lo que garantiza un tratamiento y unos resultados uniformes.

¿Cuál es el proceso de recuperación tras el tratamiento con Morpheus 8?

Morpheus 8 es un procedimiento no invasivo, no hay tiempo de inactividad ni de recuperación. La mayoría de las personas vuelven al trabajo al día siguiente del tratamiento.

Después del tratamiento, es posible experimentar una ligera inflamación y eritema que desaparece en poco tiempo.

Post tratamiento recomendado: una adecuada higiene, crema regeneradora y protección solar diario.

¿Qué ocurre después del tratamiento?

Después de ser tratada con Morpheus 8, la piel estará fresca, revitalizada y mejorada. A lo largo de varias semanas, las nuevas capas de colágeno empezarán a rellenar y dar volumen a los contornos de la piel, reafirmando el cutis para que parezca más joven y terso.

El tono y la textura generales de la piel serán mejores que cuando se inició el tratamiento, y empezará a aparecer un sutil estiramiento con laxitud cutánea minimizada. Se recomienda una serie de tratamientos con Morpheus 8 para obtener todos los beneficios, que se pautara de forma individual y personalizado.

Si está considerando la posibilidad de someterse a un tratamiento con Morpheus 8, es importante asegurarse de consultar a un experto con amplia experiencia en procedimientos estéticos.

Todo el equipo de Clínica de Medicina Estética Doctora Bonina se compromete a crear un programa de cuidado de la piel personalizado que garantice unos resultados óptimos.

Cuando se desee rejuvenecer la piel, es importante recurrir a expertos para asegurarse de obtener el mejor aspecto con el menor tiempo de inactividad posible.

