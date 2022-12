METAMORFOSIS: tendencias para una boda a la última en 2023 Comunicae

viernes, 16 de diciembre de 2022, 12:02 h (CET) Desde que artistas, profesionales y expertos se han interesado por los preparativos y arreglos de las bodas, el "día más hermoso" ha adquirido diferentes connotaciones, y ahora también desempeña un papel social muy importante En la organización de una boda se empiezan a tener en cuenta aspectos que antes se dejaban al azar o ni siquiera se consideraban.

Ahora se habla de un "acontecimiento" nupcial, un momento que "marca tendencia", da que hablar, redescubre modas del pasado, propone otras nuevas, une a ambas y también las transforma, prestando especial atención a la sostenibilidad medioambiental, pero también al tipo de gastronomía que se va a ofrecer, hasta el tipo de iluminación.

Por estas razones, y para organizar una boda acorde con los tiempos, conviene conocer las tendencias de 2023, de la mano de METAMORFOSIS, Wedding Planner Barcelona.

La boda sostenible: divertirse respetando el medio ambiente

Puede que no exista una "tendencia" más acorde con los tiempos que una boda ecológica en este momento de la historia, y bienvenida sea.

Afortunadamente, ahora también es posible para los amantes de la sostenibilidad medioambiental organizar una boda respetuosa con el medio ambiente y la naturaleza.

Cada vez más servicios de catering, por ejemplo, ofrecen la posibilidad de utilizar ingredientes de km 0, pero eso no es todo, las alianzas de boda también pueden reciclarse, y también hay empresas de moda que crean trajes de novia y novio ecológicos. Incluso para las invitaciones se puede optar por comunicaciones digitales solemnes, o crear otras más irónicas mediante vídeos o GIF, todo ello sin consumir un milímetro de papel.

Estilo bohemio

La tendencia de las bodas de estilo bohemio no para de crecer, y en 2023 se prevé que sea un tema muy "usado". Una elección así responde sin duda a la necesidad de una boda impactante, para recordar, e incluso un poco excéntrica. Son típicos de este estilo los ambientes campestres, el uso de flores secas, pero también las alfombras persas e incluso los farolillos y velas vintage.

Los centros de mesa de ganchillo y las tarjetas de mesa personalizadas o hechas a mano tampoco están de más.

Si se elige celebrar la boda en otoño o en invierno también es posible organizar una boda bohemia, de hecho, en estas épocas del año lo colores adquieren un protagonismo especial.

Sustancia VS apariencia: mejor poco pero bueno

Hubo un tiempo en que se podía elegir entre "menú de carne", "menú de pescado" y "menú infantil".

Era la época de cientos de invitados en bodas interminables, en las que no era raro que el novio y/o la novia no conocieran a varios invitados a la recepción.

La comida ha cambiado, pero también lo ha hecho el número medio de invitados a este evento. Cada vez más parejas optan por la "sustancia" frente a la "apariencia".

Ser "pocos, pero buenos" forma parte cada vez más de las tendencias de recepción de las bodas modernas.

Mesas largas/imperiales

A veces es una opción que muchos ni se plantean, pero la mesa imperial puede ser una alternativa excelente, elegante, señorial y a la vez algo vintage para celebrar el banquete con los invitados.

Por supuesto, en este caso se aplica aún más la regla de "pocos, pero buenos", dado que una organización de este tipo está destinada a menos de 120 personas. En realidad, aunque haya poco más de 120 invitados, la idea de la mesa de boda imperial puede seguir en pie si se crea una disposición en herradura, pero una vez que se superen las 120 personas, entonces sí que se debería abandonar la idea de la mesa imperial y plantearse otra cosa.

Juegos de luces

A continuación, se muestra un elemento que en las tendencias de boda de la era moderna ha cobrado cada vez más importancia: la iluminación.

Si se desea celebrar la boda en un ambiente de cuento de hadas, no se puede prescindir de la contribución de los efectos luminosos.

En el montaje de la iluminación de la boda, de hecho, hay muchas posibilidades: desde el techo estrellado, a las luces en catenaria, pasando por la iluminación del jardín si la boda es al aire libre, o incluso utilizando símbolos y letras iluminados para crear escenografías únicas, sobre todo si el evento es a partir de la tarde.

Mesa o buffet: depende de los invitados

Buffet o mesa, es ahora una pregunta recurrente en la planificación de bodas de moda.

Si hasta hace unos años no existía otra idea que las mesas medianas o grandes de invitados, con la mesa de los novios como protagonista, ahora hay otras tendencias.

Por supuesto, la elección del tipo de servicio a ofrecer también dependerá no poco del tipo de invitados: con un elevado número de personas mayores y niños, quizá sea mejor optar por mesas que un buffet, por ejemplo.

Hay quienes optan por aperitivos prolongados, que permiten a los invitados disfrutar de la música y del lugar sin tener que sentarse en la mesa asignada. Esto hace que todo el evento sea más dinámico.

Directamente ligadas a este estilo están ideas como el aperitivo reforzado o prolongado, y también la barra libre, una tendencia que procede de Estados Unidos y que en Europa se asoció inmediatamente a las bodas, en particular al momento posterior a la cena o la comida.

Estas tendencias son las más en boga en 2023 para que la boda sea inolvidable. En este contexto, la ubicación y la elección de la fecha de la boda cobra aún más importancia para tener "libertad" a la hora de tomar determinadas decisiones.

Tendencias nupciales 2023: el apoyo de un wedding planner en cada elección

La organización de una boda no es un asunto sencillo. El mejor consejo para los novios es confiar en un wedding planner que pueda ocuparse de todos los detalles.

El trabajo del wedding planner consiste en estar al día de las últimas tendencias, también en lo que respecta a la novia, sobre todo para hacer realidad los sueños de la boda soñada.

Gracias a la experiencia, este profesional sabrá cómo afrontar cada nueva situación y apoyar a los novios en cada momento de la planificación.

