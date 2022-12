Países del oeste de África piden la colaboración de España para luchar contra la pesca ilegal

OP ANACEF reunió en Las Palmas a destacados dirigentes de Guinea Bissau, Marruecos, Senegal, Mauritania y Gambia para debatir las mejores soluciones para combatir la pesca ilegal. El director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ignacio Gandarias, brindó el apoyo y colaboración de la Administración española en la clausura del evento "El futuro de nuestra actividad pasa por la aplicación de un sistema de control eficaz, que luche contra la pesca ilegal que socava nuestros esfuerzos de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, en consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de sostenibilidad y de responsabilidad a largo plazo". Así comenzó su discurso de bienvenida al I Encuentro Multilateral con Terceros Países "Trazabilidad e inspección, herramientas para evitar una pesca ilegal", el gerente de la OPP 43 - Organización de Productores Pesqueros ANACEF (Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Cefalópodos), Juan Carlos Martín Fragueiro. Toda una declaración de intenciones que fue secundada por los asistentes al foro celebrado en Las Palmas entre los que se encontraban altos cargos de Marruecos, Guinea Bissau, Mauritania y Senegal, a los que se unieron en remoto los de Gambia.

El problema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada centró el debate de las diferentes sesiones y los representantes de los países del oeste de África solicitaron la colaboración y apoyo de España para mejorar sus medios de control y vigilancia porque, según reconocieron, los propios, hoy por hoy, no son suficientes para contrarrestar la actividad ilícita llevada a cabo por algunos barcos en sus aguas.

Esta petición tuvo su respuesta varias horas después, en el acto de clausura, con la intervención del director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ignacio Gandarias. El alto cargo de la Secretaría General de Pesca recogió el guante y brindó el apoyo de la Administración española al respecto: "Para nosotros es importante que este control funcione y hay diversas posibilidades de colaboración abiertas, con distintos mecanismos de ayudas que se pueden emplear". Además, destacó el reconocimiento del Tribunal de Cuentas Europeo a España por su lucha contra la pesca ilegal y apostó por que todos los países ratifiquen el Control del Estado Rector del Puerto y el Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en la pesca.

En el cierre del encuentro, al que asistieron numerosos socios de la organización pesquera con base en Las Palmas, también participó el director general de Pesca de Canarias, Carmelo Dorta, quien agradeció a la OP ANACEF el impulso de iniciativas como este primer encuentro multilateral.

"El mejor punto de partida para una práctica sostenible"

Previamente, Juan Carlos Martín Fragueiro y Álvaro de la Bárcena, viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, defendieron la necesidad de este tipo de foros porque, señalaron, el intercambio de ideas y experiencias "es el mejor punto de partida para una práctica pesquera responsable que asegure el suministro de productos pesqueros de calidad y con todas las garantías de seguridad alimentaria".

De esta forma, los ponentes y asistentes debatieron sobre las prácticas que se están llevando a cabo tanto por parte del sector como de las administraciones implicadas "a fin de garantizar el futuro de la actividad" e identificaron "aquellas actuaciones que amenazan la biodiversidad marina y la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros para la ingesta de proteínas y el medio de vida de las personas relacionadas con el sector".

Destacados ponentes de diferentes ámbitos

El encuentro comenzó a primera hora de la mañana con la ponencia del Jefe de Unidad de la Agencia Europea de Control de la Pesca, Pedro Galache, quien se refirió a los proyectos desplegados por el organismo comunitario en temas de control: efishMed y Pescao. Por su parte, Aurora de Blas, subdirectora general de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la pesca ilegal, del MAPA, habló de "Buenas prácticas" del servicio español de inspección pesquera". Tanto Galache como de Blas contestaron posteriormente a las preguntas de los representantes de los gobiernos de Senegal, Marruecos, Mauritania y Guinea Bisáu y se ofrecieron a colaborar con sus administraciones.

Por su parte, el director de Control de las Actividades de Pesca Marítima del departamento de Pesca del Reino de Marruecos, Mohamed Ben Bari, abordó la experiencia de su país en el control y certificación de los productos pesqueros y en la lucha contra la pesca ilegal.

La importancia de la digitalización en la innovación del sector pesquero, de Gabriel Gómez Celaya, de Marine Instruments, abrió la sesión de la tarde que continuó Genma Laso Rodríguez, CEO de Inxenia Desarrollos Tecnológicos, con una ponencia sobre los requisitos sanitarios de importación a la UE.

Finalmente, Juan Carlos Martín Fragueiro, director gerente de la OP ANACEF habló del sello Merluza Negra de Pesca Responsable como ejemplo de sistema de trazabilidad. Esta marca de garantía, acreditada por Aenor, garantiza la alta calidad del producto a través de la diferenciación y la puesta en valor del buen hacer de esta flota en particular.

La marca de calidad, que se obtuvo en octubre de 2021, cuenta con un código QR, que ofrece información sobre el buque y el patrón de pesca que capturó el ejemplar que lleva esta etiqueta, además del arte empleado y la zona de captura.

El encuentro se enmarca en el Plan de Producción y Comercialización 2022 de OP ANACEF, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.