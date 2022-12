‘Lanzarote European Sports Destination’ vuelve a la Liga Española de Vela con muchas opciones Emprendedores de Hoy

Se trata del único equipo canario en la competición nacional y de momento son segundos en la clasificación provisional por detrás del RCN de Valencia.

Este fin de semana se celebra el segundo evento y fase final de la Liga Española de Vela en El Arenal, Mallorca.

El domingo se conocerán los equipos españoles que defenderán al país en la Liga Europea de Vela.

Un total de 10 equipos de toda España optan al triunfo final.

Mallorca. Desde el próximo viernes 16 hasta el domingo 18 de diciembre, se celebrará en aguas de la Bahía de Palma el segundo evento y fase final de la Liga Española de Vela 2022, organizada por la Real Federación Española de Vela, el CN Arenal (sede del segundo evento) y el CN Altea (sede del primero). Justo antes del período navideño, cuando mucha gente piensa en los regalos y las luces de colores, intrépidos regatistas prefieren hacerse al mar, enfrentarse a las frías temperaturas invernales y regatear como mejor saben, leyendo los cambios del viento y adaptándose a las condiciones de cada momento. Así son los participantes de todos los equipos que están inscritos en esta original competición: “Lanzarote European Sports Destination” del RCN de Arrecife (campeones en 2019 y 2021), RCN de Valencia (campeones en 2020), CN Altea, CN El Balís, RCN de Dénia, RCR de Alicante, RC El Candado, RCN Torrevieja, RCN Calpe y CN Arenal.

La regata con el sistema más original La Liga Española de Vela es una regata muy original porque su sistema de competición es diferente a cualquier otra regata. Aquí los equipos acuden sin sus propias embarcaciones y es la organización quien les facilita unos barcos que son exactamente iguales. Los equipos van rotando en cada manga que disputan de embarcación y de este modo se busca premiar el buen hacer de los regatistas y no tanto la puesta a punto y la guerra de material, tan habitual en este deporte.

Las regatas son de una gran intensidad y de muy corta duración (12-15 minutos), con apretados recorridos barlovento-sotavento, haciéndose esforzar al máximo a todos los equipos participantes, pues se pueden celebrar en todo el fin de semana más de 30 pruebas. Se cuenta juicio directo en el agua oficiado por árbitros, y las tripulaciones están obligadas a autopenalizarse de manera directa en caso de infracción. Esto hace que continuamente haya bailes en la clasificación y existan muchas posibilidades de remontar en cada manga.

La competición está abierta a cualquier equipo de un club español pero deben reunir las siguientes condiciones: la tripulación debe estar formada por 4 o 5 integrantes mayores de 16 años, en cada equipo deben estar representados los dos géneros (masculino y femenino), el peso límite suele ser 350 Kg y todos los miembros de la tripulación deben tener su licencia federativa expedida por el mismo club.

Dos eventos para conocer al campeón nacional La liga siempre se ha compuesto de dos eventos y con ellos se define una clasificación final entre todos los aspirantes al título. El primero se disputó ya el pasado mes de octubre en Altea y ahora será en El Arenal (Mallorca) donde tenga lugar el segundo y definitivo evento. La clasificación provisional está encabezada por el equipo del RCN de Valencia, seguidos a tan solo 14 puntos por los canarios del “Lanzarote European Sports Destination» (RCN Arrecife) y la tercera plaza provisional es para los regatistas del RCN de Torrevieja. Pero desde luego que aún no hay nada decidido y cualquiera de los equipos participantes tiene opciones a plantarse en la final.

El equipo ganador tiene asegurada su participación en la final de la Sailing Champions League (Liga Europea de Vela) y el segundo clasificado tendrá la posibilidad de regatear en la semifinal europea y conseguir una plaza para la final. Esta competición europea se regatea en monotipos J70, cuenta con las mismas reglas que la española, pero acuden más de 30 equipos de un nivel muy alto y en la que casi todos son profesionales.

Experiencia y juventud desde Lanzarote El equipo de Lanzarote no ha faltado a ninguna de las 4 ediciones que se vienen disputando de la Liga Española y su apuesta es combinar la frescura de la juventud de las promesas de la vela lanzaroteña con la experiencia y veteranía de regatistas más consagrados, como explica Ricardo Terrades, trimmer y project manager de los canarios, “para nosotros es importante que jóvenes y veteranos regateemos juntos con un objetivo común del que salgamos todos satisfechos. Hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Para los jóvenes es una excelente oportunidad de aprender y una enorme motivación, pero para los más mayores también es atractiva esta competición en la que la intensidad de las pruebas y el trabajo en equipo es tan importante”. Sobre sus tripulantes señalaba: “en este segundo evento de El Arenal, se incorpora Nano Negrín (ex Copa América y uno de los regatistas más laureados del país), pero también continúan navegando dos jóvenes con muchísimo talento como son Alberto Morales y Andrea Stinga. Confío en que todo fluya y podamos disfrutar a tope de la competición. La rivalidad es muy grande y todos los equipos vienen muy bien armados”.

Meteorología complicada La previsión meteorológica no es muy halagüeña. Se esperan vientos muy nuevos y de dirección muy inestable, con lo que no solo lo tendrán difícil los regatistas sino también el comité de regatas. Desde la organización esperan que puedan completar parte del programa previsto y finalizar con éxito esta cuarta edición de la Liga Española de Vela.

Fotografías: (Archivo) ©SailingEnergy.



