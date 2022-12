Schneider Electric acelera su estrategia de IA a escala, con un sólido progreso en su primer año Comunicae

viernes, 16 de diciembre de 2022, 11:57 h (CET) Schneider Electric lanzó hace un año su estrategia de Inteligencia Artificial (IA) a escala y su Hub internacional de IA, centrado en los datos y el análisis. Actualmente, la empresa cuenta con una base sólida para crear nuevo valor y captar ahorros y eficiencia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, ha anunciado los progresos realizados en su iniciativa estratégica de IA at Scale. Al haber incorporado a más de 200 personas desde 2021 para trabajar en Inteligencia Artificial (IA), la empresa ha reforzado sus bases para crear nuevas fuentes de ingresos, ahorros y formas eficientes de trabajar.

Durante el último año, Schneider Electric ha acelerado el impulso de la IA mediante diferentes acciones:

Nombramiento de su primer director de IA, Philippe Rambach

Implantación de un modelo operativo de IA en todo el mundo

Incorporación de más de 200 expertos en IA y datos

Presentación de 18 patentes de tecnología de IA

Mejora de 15 soluciones con capacidades de IA

Desarrollo de más de 20 aplicaciones internas de IA

Lanzamiento de una base de conocimientos de IA en se.com/ai El Hub de IA trabaja con todas las unidades de negocio y funciones de Schneider Electric para abordar los retos más urgentes de sus clientes y priorizar los casos de uso de la IA que les aporten más valor. Centrado en la eficiencia y en la sostenibilidad, el Hub ha estado desarrollando aún más aplicaciones de IA en el campo de la electrificación, la automatización y la descarbonización, como la gestión de microgrids, la gestión de alarmas y la optimización de HVAC para edificios, la gestión de vehículos eléctricos (VE), la carga inteligente, la gestión de activos, etc. EcoStruxure Resource Advisor, EcoStruxure Microgrid Advisor o EcoStruxure Autonomous Production Advisor, son algunos de las soluciones de Schneider Electric basadas en la IA.

IA para la sostenibilidad

"En Schneider Electric hemos observado una gran demanda por parte de nuestros clientes para aprovechar los datos de cara a la eficiencia operativa, la electrificación y la automatización. Los crecientes costes energéticos hacen que muchos de ellos recurran a aplicaciones de IA para gestionar, predecir y optimizar su consumo de energía", afirma Peter Weckesser, Chief Digital Officer de Schneider Electric. "Aplicamos la IA para mejorar la toma de decisiones basada en datos, la agilidad y la descarbonización. Es más evidente que nunca que la eficiencia de los recursos y la sobriedad energética impulsan la rentabilidad de la empresa".

Primer año como Chief AI Officer

"La IA de Schneider Electric es la IA para el impacto positivo. La desafiamos con el mayor problema de nuestra generación: el cambio climático", asegura Philippe Rambach, Chief AI Officer at Schneider Electric. "Ha sido mi primer año en este cargo, y estoy contento de descubrir y seguir desarrollando la base de la IA de muchos de nuestros productos y servicios. Nuestros clientes confían en nosotros para que les ayudemos a resolver sus retos a escala, y se dan cuenta de que nuestra avanzada tecnología de IA y nuestra experiencia en el sector hacen de Schneider Electric el partner adecuado en estos tiempos difíciles".

Aplicaciones internas de IA

En cuanto a la eficiencia interna, el Hub IA de Schneider Electric y Spokes trabajan con todos los equipos para eliminar las tareas manuales y permitir que los equipos tengan más tiempo para los clientes, el análisis de datos, la mejora continua y la toma de decisiones en tiempo real.

Entre las aplicaciones internas de IA, la empresa ha lanzado un asistente de ventas virtual, que ofrece todo un ecosistema de herramientas conectadas que apoyan la eficiencia de las ventas con recomendaciones basadas en datos. Proporciona información práctica personalizada, como recomendaciones de productos, patrones de pedidos o retirada de productos.

El Hub de IA está desarrollando actualmente aplicaciones en el ámbito de la atención al cliente, las finanzas, la cadena de suministro global, las ventas y los recursos humanos, entre otros, que se espera que permitan una eficiencia y un ahorro significativos para 2025.

