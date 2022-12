Juegos de la Mesa Redonda cumple 10 años de trayectoria Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 15:29 h (CET)

Tras una larga trayectoria dedicada al mundo de la venta online de juegos de mesa, juegos para niños, de rol, de cartas y hasta de segunda mano, la empresa Juegos de Mesa Redonda cumple este 2022 nada menos que 10 años y se consolida un año más, como una tienda online especializada en el sector, con un amplio catálogo con miles de referencias en stock. Como parte de las celebraciones de su décimo aniversario, esta compañía ha decidido sortear 10 juegos. Desde el pasado 11 de noviembre y hasta el 5 de enero de 2022 estará vigente la promoción. De manera que los interesados ya pueden asegurar su participación, siguiendo las pautas establecidas por la empresa y de esta forma poder ser uno de los ganadores de uno de estos fabulosos juegos.

La empresa Juegos de Mesa Redonda cumple 10 años de trayectoria Este 2022, es el año en que la empresa online especializada en venta de todo tipo de juegos de mesa cumple 10 años de trayectoria, y es por ello, que este mes dieron inicio a una campaña de celebración que incluye el sorteo de 10 juegos. En concreto, se trata de 8 juegos de mesa y 2 juegos de rol. Estos son, Angel Fury, Masters of the Universe Battleground, Puerto Rico 1987, El Ansia, Seasons, Fairy Tale Inn, Carrera de Tortugas, Rage, Cyberpunk Red y por último Alien: el Juego de Rol. Este sorteo está disponible desde el pasado 11 de noviembre en las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook. Participar es muy fácil y solo es necesario cumplir con unos cuantos requisitos. Específicamente, la persona tendrá que ser mayor de 18 años, hacerse fan o seguidor de Juegos de Mesa Redonda en cualquiera de las plataformas anteriores y compartir la imagen del concurso. Además, tendrá que nombrar a un amigo que quiera ganar el juego y, por último, haber hecho al menos un pedido mediante la web de Juegos de Mesa Redonda durante el tiempo que dura la promoción.

Una excelente forma de obtener un juego para estas navidades Esta promoción ha comenzado justo en el tiempo de la navidad, no solo porque es una época excelente para disfrutar de alguno de estos juegos o regalarlo a un ser querido, sino también por otras ventajas. Por ejemplo, las compañías de transporte con las que trabaja Juegos de Mesa Redonda ofrecen ahora mismo mayores facilidades, que permiten entregar el juego ganado a domicilio, aun si la persona está o no esperando el paquete. Además, hacen entregas a domicilio en 24/48 horas hábiles, o puede recogerse el juego ganado en alguno de los más de 2.000 puntos de recogida que están repartidos por toda España.

El momento para comenzar a participar en el sorteo por el décimo aniversario de Juegos de Mesa Redonda es ahora, y de esta manera asegurarse el ser uno de los afortunados ganadores de algunos de estos 10 excelentes juegos.

Un aniversario lleno de regalos Además, Juegos de la Mesa Redonda celebra este aniversario regalando juegos en las compras. Al hacer un pedido superior a 100 € de compra, envían un detalle exclusivo con la compra y, para los que busquen juegos para los más pequeños de la casa, por la compra de 3 juegos de la marca HABA especializada en juegos de mesa para niños, la empresa regala el juego MAO MAO de la misma marca. Comprar es muy fácil, ofrecen 4 métodos de pago diferentes y amplían el periodo de devolución a 30 días naturales hasta el 5 de enero para hacer más fácil las compras navideñas.



