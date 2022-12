Henor Mobiliario ha desarrollado un elevador TV que se ajusta de manera fácil a los muebles de un salón-comedor Emprendedores de Hoy

Hoy en día, es común tener un salón-comedor amplio en el hogar para tener una estancia confortable con los amigos y la familia mientras se disfruta de una buena comida, TV y una charla agradable. Por supuesto, el nivel de confort dependerá en gran medida de la estética del lugar, la calidad de los mobiliarios y qué tan prácticos y espaciosos sean estos.

Para ello, la compañía Henor Mobiliario ha desarrollado un elevador TV que se ajusta de manera fácil a los muebles de un salón-comedor y que, además, da espacio para colocar otros objetos.

Ventajas del elevador TV de Henor Mobiliario La mayoría de los elevadores de TV tradicionales para salones-comedores no cuentan con el diseño adecuado para posicionarlos en puntos estratégicos de los muebles y que así el equipo no quede tan bajo. Por esta razón, los especialistas en el mundo mobiliario de Henor Mobiliario han fabricado elevadores y soportes para TV espaciosos que van encima de los muebles.

De esta forma, no hay necesidad de tener que ubicar el equipo electrónico en la pared y se pueden utilizar los mobiliarios del salón-comedor para colocar el elevador y generar una mayor estética. A su vez, estos elevadores de TV cuentan con el tamaño suficiente para colocar revistas, libros, periódicos, figuras de acción, accesorios, adornos u otros elementos de preferencia.

Actualmente, las medidas de un elevador TV pueden soportar hasta 60 kg y, aún con ello, sobra espacio del que se puede prescindir. Es importante mencionar que Henor Mobiliario utiliza materiales de alta calidad y trabaja con un equipo de especialistas en el área para diseñar y desarrollar estos elevadores y cada uno de sus mobiliarios.

Elevador TV y soporte para el mismo en Henor Mobiliario Entre los productos más destacados de Henor Mobiliario, se encuentra su elevador TV de 90 o 110 x 35 x 15 cm de color blanco, grafito o Roble que cuenta con una superficie de melanina de 25 o 30 mm de grosor. Este elevador viene con su propia bolsa de herrajes, una guía para montarlo e instalarlo y la posibilidad de escoger entre algunos de los tres colores que tiene disponible.

Por otra parte, gracias a su diseño generado por expertos en mobiliarios del hogar, es posible colocar mandos de consolas, reproductores de sonido o DVD y otros equipos electrónicos para generar un aspecto más moderno en el mismo. Henor Mobiliario también ofrece a sus clientes un soporte exclusivo de 85 o 115 x 35 x 12 para ubicar el elevador TV mencionado.

Al igual que el elevador este soporte está disponible tanto en color blanco como grafito para decorar con mayor eficacia cualquier salón-comedor. De igual manera, los 12 centímetros de alto que posee permiten tener una mejor visión del equipo, lo cual es ideal para el entretenimiento e incluso trabajo.

Con el elevador TV y soporte para el mismo de Henor Mobiliario, las personas pueden disfrutar de muebles con diseños ergonómicos, funcionales, resistentes, duraderos y aptos para decorar cualquier tipo de salón.



