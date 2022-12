Vinos y bodegas de D.O Rías Baixas que no se encuentran en un supermercado Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 15:19 h (CET)

Las Rías Bajas, en gallego, Rías Baixas, son una de las características más especiales y particulares de la región española de Galicia. Básicamente, se trata de la penetración del mar en la costa por la desembocadura de un río que causa un hundimiento de una parte del litoral. Este fenómeno geográfico genera un paisaje único.

En comparación con otras rías, estas son de gran tamaño y ampliamente navegables. Visiblemente, los puertos son el mayor atractivo turístico. Sin embargo, esta zona alberga una variedad de vinos do Rías Baixas y bodegas con Denominación de Origen (D.O. Rías Baixas) propia, valoradas a nivel internacional y que se pueden encontrar en la tienda de vinos online La Tintorería.

Características de la D.O. Rías Baixas La Denominación de Origen Rías Baixas es una de las cinco D.O. existentes en toda Galicia. Fue creada en 1988 y, a día de hoy, comprende cinco subzonas. Actualmente, la D.O. Rías Baixas está formada por más de 5.500 viticultores repartidos por más de 180 bodegas. En tanto, las uvas reconocidas son tanto blancas como tintas. En este camino, el vino blanco Rías Baixas se caracteriza por un color amarillo pajizo con reflejos verdosos y dorados junto a un extraordinario equilibrio y ligera acidez.

Por su parte, el tinto es muy limpio y brillante, de tonalidad roja picota y destellos violáceos con un aroma relacionado con los frutos rojos. Cabe destacar que todos los vinos D.O Rías Baixas cuentan con un sello de calidad que los convierten en vinos completamente únicos, cuestión que es asegurada por exhaustivos controles fitosanitarios y de cuidado de los viñedos.

Las Rías Baixas, un lugar especial para fabricar vinos Debido al minifundismo característico de Galicia, la D.O. Rías Baixas cuenta con más de 4.000 hectáreas repartidas por casi 22.000 parcelas de altitud inferior a 300 metros próximas a la costa y asociadas a tramos inferiores de varios ríos. A pesar de que la actividad ha aumentado en los últimos años, los vinicultores continúan apostando por una producción artesanal, con emparrados y todo el trabajo de poda y vendimia de manera completamente manual.

Por otro lado, no todas las subzonas que forman esta Denominación de Origen son plenamente costeras. Sin embargo, la mayoría de ellas cuentan con una alta influencia del Atlántico, siendo este clima el que hace diferenciador al vino que proporciona esta zona.

La mayoría de vinos que ofrece la D.O. Rías Baixas no se podrán encontrar en supermercados, sino en la tienda online La Tintorería. La entidad ofrece envíos gratis en compras superiores a 150 euros a toda la Península en un plazo máximo de 48 horas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los pasos para impermeabilizar una pared o techo El auge de las cirugías plásticas en Ecuador Equipaciones para moto offroad personalizadas con ADHESIVOSEMBARRADOS Regalar joyas para estas navidades, con Isabel Lamadrid ¿Qué es el phishing y cómo prevenirlo?, con TQA Abogados