Mathew Wainwright, el joven emprendedor que dirige las operaciones de Opulentia Capital

jueves, 15 de diciembre de 2022, 14:05 h (CET)

En la actualidad, emprender es una de las opciones más elegidas por quienes buscan asegurar su futuro de una forma diferente. En el mercado existen muchas alternativas para iniciar un negocio y, principalmente, son los jóvenes quienes toman las riendas del emprendimiento.

Un ejemplo de ello es Mathew Wainwright, un joven que en plena pandemia por el covid decidió emprender, siendo ahora uno de los socios principales de la destacada compañía Opulentia Capital, enfocada en la compra de compañías en Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

La historia de un joven emprendedor con visión empresarial Mathew Wainwright es un joven graduado en la University of London en Ingeniería con Gestión y Emprendimiento y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Comenta que paso la mayoría de su tiempo universitario intentando lanzar diferentes proyectos, sin mayores resultados. Al mismo tiempo, comenzó a abrirse paso en el mundo empresarial, trabajando de forma gratuita para un empresario de capital privado de gran éxito, buscando obtener conocimientos en el campo de trabajo.

Mathew Wainwright cuenta que para emprender siendo tan joven es necesario hacer sacrificios, tener disciplina y muchos favores que permitan obtener un aprendizaje directo con los expertos de la industria o el sector en el que se quiera entrar.

Para Mathew, emprender representa un camino largo y difícil para cualquier joven que sale de la universidad, sobre todo porque no se tienen conocimientos básicos que se van aprendiendo, a través del «ensayo y error», que es lo que aporta empezar en una empresa más establecida.

Sin embargo, también da la capacidad de tomar más riesgos, ya que no se suelen tener responsabilidades mayores que uno mismo.

En su caso, con tan solo 24 años, es en la actualidad director de operaciones de Opulentia Capital, siendo ejemplo de que la voluntad de emprender puede sobreponerse incluso en medio de circunstancias más difíciles.

Una empresa que apoya el crecimiento de pymes y emprendimientos potenciales Opulentia Capital es una firma de fusiones, adquisiciones e inversiones familiares autofinanciada con la ayuda de bancos, que busca impulsar a las empresas, pymes y entidades emprendedoras en el mercado. El propósito de la compañía es comprar empresas con potencial para reestructurarlas, reorganizarlas y potenciar sus fortalezas, con el fin de elevarlas en el mercado y aumentar su rentabilidad. El equipo que dirige Opulentia Capital, del cual forma parte Mathew Wainwright, cuenta con amplia experiencia en inversión de capital privado y servicios corporativos.

En 2022, han tenido la capacidad de comprar 12 compañías y crecer por algo más de 100 millones de facturación. La firma se centra en compras de empresas dirigidas por empresarios que necesitan un plan de sucesión y de capacidad para llevar a su compañía al siguiente nivel.

En definitiva, Opulentia Capital ofrece la capacidad de vender a empresarios que busquen una firma reputada y con capacidad de compra.



