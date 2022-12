Las pragmáticas ventajas de un comparador de préstamos Son tantas alternativas, que las personas se saturan de información y no saben cuál elegir Redacción

viernes, 16 de diciembre de 2022, 08:52 h (CET) Los préstamos son una conocida estrategia para tener recursos y liquidez. No siempre se posee dinero para invertir y por eso se piden préstamos. Por otra parte, estos se han tornado populares por Internet. Ya no es necesario ir a un banco a pedirlos, ni tampoco cumplir con los extensos requisitos crediticios que se solían pedir en otros tiempos. Existen los denominados “préstamos rápidos”, que se agencian con escasas cláusulas y se piden por importes moderados de dinero.

Lo ideal es tener a la mano un buen comparador de préstamos para elegir el prestamista que más conviene. En la web abundan las ofertas de préstamos online. Son tantas alternativas, que las personas se saturan de información y no saben cuál elegir. Lo aconsejable es contrastar las opciones, considerando lo mejor de cada una. Importe del préstamo, tiempo para pagar, rapidez en la entrega del dinero, porcentaje de interés, así como repasar las condiciones del acuerdo entre prestamista y prestatario; todo esto debe ser considerado al elegir un préstamo.

¿Cómo son los préstamos online?

Son más simples que los otorgados por instituciones bancarias o gubernamentales. Su primera característica es que son ofrecidos por empresas prestadoras privadas. Son más simples, no apremian un abanico de requerimientos. Una de sus virtudes es que se entregan en poco tiempo, pues se obtienen en 24 horas o en unas semanas, dependiendo del importe monetario. Igualmente, se pagan más rápido. No se convierten en una deuda extensa, con la cual se acarrea por meses o años.

Quizás, el detalle es que suelen tener intereses más altos. Es un pago extra que se deriva de las facilidades y rapidez del servicio. Estos pagos se solicitan por medio de Internet, sin gestionarlos en oficinas ni gastando tiempo en trámites personales. Todo esto los convierte en una excelente versión crediticia.

Ventajas de usar un comparador de préstamos

Un comparador de préstamos simplifica la selección del prestamista. Estos comparadores son portales digitales que acopian información sobre los sitios donde se ofrecen préstamos online. La persona no necesita usar Google, Yahoo u otros buscadores genéricos para pesquisar cada web de préstamos de modo individual. En la página de un comparador de préstamos se muestra información como:

Cantidad de dinero que los prestamistas ofrecen.

Porcentaje de interés, de acuerdo a la cantidad solicitada.

Tiempo para pagar el préstamo, apuntando en cuantas cuotas se puede concretar el pago.

Qué portales web tienen la alternativa de los mini préstamos rápidos.

Los sitios web donde existe la opción de los préstamos sin nómina.

Dónde solicitar un crédito sin ASNEF.

Los préstamos adecuados para cada situación: compra de vehículo, viajes, estudio, liquidez, negocios, salud, reformas, etc.

Estos comparadores de préstamos son un filtro. Muestran los prestamistas que mejor cumplen con las necesidades del prestatario. Asimismo, siempre se muestran varios resultados. Todo esto en cuadros explicativos y cotejando las opciones. De esa manera, quien hace la consulta tiene todas las maneras para elegir.

Razones para usar un comparador de préstamos

Se trata de una manera rápida y segura de ubicar un prestamista. Los comparadores de préstamos tienen acuerdos con quienes hacen estos servicios financieros. Obtienen una ganancia por cada cliente referido desde su portal de comparación de préstamos. Por ende, la información dada siempre es fidedigna. En resumen, las bondades de los comparadores de préstamos son las siguientes:

Se consigue información más rápida, y concentrada en un solo sitio, acerca de los préstamos.

Quien consulta tiene varias alternativas, con información para escoger.

Se pueden consultar aspectos detallados: importes, intereses, tipo de préstamo, etc.

Tienen información ya ordenada. Quien consulta, puede revisar y contrastar las ofertas de préstamos con mucha facilidad.

No implican recargos adicionales para los consultantes, pues son de uso gratuito.

Tiene chats o sitios donde otros usuarios plasman su juicio sobre los diversos servicios de préstamos. Ideal para saber la opinión que los clientes tienen sobre los prestamistas.

Muestran una ficha resumida sobre cada prestamista en particular.

Desde los comparadores de préstamos, se contacta directamente a las empresas que hacen estos servicios financieros.



