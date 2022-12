¿Qué es el phishing y cómo prevenirlo?, con TQA Abogados Emprendedores de Hoy

El phishinges una de las formas de estafa más comunes en la era digital, la cual ha proliferado a causa del aumento en el tráfico de datos personales y bancarios mediante internet. El medio más utilizado para cometer este delito es el correo electrónico, mediante el cual los atacantes simulan ser representantes de una entidad bancaria o tarjeta de crédito solicitando al cliente sus datos. Debido a que los mensajes suelen ser altamente convincentes, cualquier persona puede ser víctima de phishing, por lo que es fundamental no solo identificarlo para prevenirlo, sino contar con un equipo especializado como TQA Abogados en caso de haber sido víctima de este delito.

Un equipo de expertos en la materia TQA Abogados es un despacho ubicado en la ciudad de Madrid que cuenta con profesionales especializados en Derecho Penal, particularmente en ciberdelincuencia y delitos en redes sociales. Asimismo, también realizan asesoramiento legal en la rama de la propiedad industrial, derecho al honor, protección de datos, derecho digital y contratación en el ámbito mercantil. Destacando a la letrada Luisa Cardona, especialista en Propiedad Intelectual e Industrial, que forma parte del equipo Mediaset Italia y de TQA Abogados.

Este despacho entiende al derecho como el arte de buscar lo justo y equitativo, siendo su mayor recompensa la resolución de los problemas que se les confían. Para lograrlo, su enfoque es llevar cada caso como si fuera personal, teniendo un estrecho vínculo con sus clientes y acompañándolos a lo largo de todo el procedimiento legal.

El delito de phishing El phishing es una forma de engaño o estafa mediante la cual los atacantes envían un mensaje a una o varias personas con el objetivo de convencerlas de revelar sus datos personales. La información suministrada por las víctimas es utilizada por los atacantes para realizar acciones fraudulentas como transferencias de fondos de su cuenta bancaria, compras con sus tarjetas de crédito u otros comportamientos delictivos que requieren el empleo de tales datos.

Los mensajes empleados para cometer phishing, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto, llamada u otros medios, suelen ser altamente convincentes, ya que simulan haber sido enviados por una entidad conocida y confiable para el usuario, para lograr que la víctima suministre fácilmente datos como su nombre completo, documento persona, claves bancarias o datos de tarjetas de crédito.

La manera más efectiva de evitar ser víctima de phishing es no suministrar datos personales ni bancarios por ningún medio y, en caso de haberlo hecho, es importante contar con profesionales especializados en estas cuestiones para asistir a la víctima a la hora de realizar los reclamos correspondientes.

Desde este despacho dan algunos consejos para evitar ser víctimas de phishing especialmente en épocas como esta, donde los ciberdelincuentes aprovechan las compras de Navidad para estafar a sus víctimas:

Se deben identificar los correos electrónicos sospechosos (Revisar el dominio desde el que se envía y si hay faltas de ortografía). Así como verificar la fuente de información de los correos entrantes (El banco nunca pedirá que se le envíen las claves o datos personales por correo. Nunca se debe responder a este tipo de preguntas y si se tiene una mínima duda, llamar directamente al banco para aclararlo).

Nunca se debe entrar en la web de un banco pulsando en links incluidos en correos electrónicos, y se debe reforzar la seguridad del ordenador con un buen antivirus. Asimismo, es importante introducir los datos confidenciales únicamente en webs seguras.

Se deben revisar periódicamente las cuentas y ante la mínima duda ser prudente y no arriesgarse. Por último, informarse periódicamente de la evolución del malware (cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema).

A causa de la proliferación de casos de phishing y la sofisticación empleada por sus perpetradores, es de suma importancia contar con asesoría legal especializada como la de TQA Abogados a la hora de enfrentar reclamos y denuncias relacionados con este tipo de delitos.



