Los tours de Free Walking Tours Bordeaux para ver Burdeos en otoño

jueves, 15 de diciembre de 2022, 13:46 h (CET)

Burdeos, capital de la región francesa de Nueva Aquitania, es una de las ciudades más populares y bellas de todos los países europeos. Es una ciudad con un gran pasado y una historia espectacular, famosa por su cultura y su gastronomía centrada principalmente en el vino.

La temporada de otoño es una de las mejores épocas para visitar esta ciudad y hacer un free tour Burdeos, descubrir sus monumentos, sus animadas calles y su gastronomía con una de las mejores agencias de guías locales de Burdeos, Free Walking Tours Bordeaux.

Recorridos por los monumentos y la historia de Burdeos La ciudad de Burdeos tiene el tamaño perfecto para una visita gratuita a pie. Su centro histórico no es tan extenso ni tan poco práctico como el de París, y su cultura artística, su arquitectura y sus monumentos no tienen nada que envidiar a los de otras ciudades francesas o europeas del Patrimonio Mundial.

Debido a la riqueza de su historia y de sus monumentos y a la gran demanda de visitantes, la empresa pone en marcha un nuevo tour: un recorrido gratuito por la vieja y la nueva Burdeos.

Esta ruta recorrerá los lugares más emblemáticos de Burdeos, como la Plaza de los Quincunces con el Monumento a los Girondinos, el espejo de agua de la Place de la Bolsa, la Catedral de San Andrés o la Iglesia de San Pedro, la calle de St Catherine, la Ópera, el barrio de Chartrons, la Puerta de Cailhau o el puente de piedra, mezclando la tradición y la historia con los últimos cambios urbanísticos y arquitectónicos.

Y todo ello en otoño, en una temporada no alta, cuando hay menos turismo y se puede disfrutar de la ciudad y sus plazas sin el bullicio y las altas temperaturas del verano o las bajas del invierno.

Ciudad del vino Burdeos también es conocida por la relevancia internacional de sus vinos y su gastronomía. El Museo de la Ciudad del Vino es un lugar emblemático donde se podrá recibir una visión sensorial y completa del panorama vitivinícola francés y mundial; la historia del vino de la región, su elaboración, exposiciones temporales, etc.

Para los apasionados del vino, Free Walking Tours Bordeaux ofrece visitas privadas para conocer todos los detalles del vino de Burdeos, sus calles y su gastronomía. Uno de sus principales tours incluye un recorrido histórico personalizado con cata de vinos y quesos en el barrio de Chartrons y por algunos de los rincones más especiales de Burdeos. Otro tour está especializado en la comida ecológica de Burdeos al estilo del Apéro francés.

Excursiones desde Burdeos La ciudad de Burdeos no solo merece ser visitada por sus monumentos, su historia, su gente, su arte y sus actividades. También destaca enormemente por sus alrededores, como el pueblo de Saint Emilion, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y sede de los mejores vinos de la región de Burdeos gracias a sus viñedos y bodegas.

Existen numerosas excursiones privadas para visitar este pintoresco pueblo medieval que ha mantenido su imagen desde el siglo VIII. La excursión de un día a Saint Emilion, especialmente recomendada para grupos de 2 a 8 personas o de 10 a 50 personas, incluye un recorrido a pie por Saint Emilion, una visita a dos chateaux de vino ecológico, tiempo libre para comer, ir de compras y hacer turismo en este encantador pueblo.

Acerca de Free Walking Tours Bordeaux La empresa Free Walking Tours Bordeaux fue fundada en 2016 por un grupo de jóvenes estudiantes pertenecientes al programa Erasmus, que querían vivir una experiencia diferente en Burdeos.

Comenzaron ofreciendo algunos tours en inglés los sábados y domingos y pronto se establecieron como una empresa de guías turísticos de referencia en Burdeos. Hoy en día, el equipo está formado por un grupo de 7 guías que muestran la ciudad de diferentes maneras en diferentes idiomas, todos los días del año.

Desde 2019, el objetivo de la empresa es ser un modelo a seguir en la industria del turismo haciendo accesible la cultura de forma ecológica. Ofrecen diferentes tipos de tours en Burdeos y sus alrededores, en español, inglés, italiano, portugués y alemán.

Su eslogan y valor principal es hacer que la cultura esté disponible de forma ecológica. Por eso en sus tours utilizan bolsas recicladas, almohadillas reutilizadas, sirven vino ecológico y trabajan con socios locales. Con ellos es posible descubrir lo mejor de Burdeos.



