iRepairs, expertos en la reparación de iMac y de otros dispositivos de la marca Apple en Barcelona

jueves, 15 de diciembre de 2022, 13:16 h (CET)

Las marcas de pantalla de ordenador, en su mayoría, cuentan con especificaciones técnicas similares, por lo que su reparación resulta relativamente fácil para quienes prestan estos servicios. No obstante,Applese ha caracterizado por presentar novedades tecnológicas que generan valor agregado y ventajas competitivas, no solo en los sistemas operativos y software, sino en el hardware. Con tecnologías como sensores que permiten descansar los ojos, o niveles de hondas más rápidos para que la actualización de la pantalla sea más ágil.

En este sentido, iRepairs se ha consolidado en el mercado como especialista en reparación iMac, desde sus aspectos técnicos más fáciles de ejecutar, hasta los que requieren mayores niveles de detalle, observación, evaluación y cuidado. Su valor diferencial es buscar soluciones desde la raíz para las necesidades de los clientes, evitando sugerir comprar nuevos equipos cuando los que ya tienen pueden ser reparados.

Beneficios de contratar los servicios de iRepairs Esta empresa cuenta con un completo taller de reparación, ubicado en Barcelona, que presta servicio técnico de equipos marca Apple, con especialidad en macOS, iPadOS e iOS.

Su personal técnico se forma constantemente en la reparación de dispositivos como Mac, MacBook, iMac, iPhone o iPad, con la actualización sobre componentes, cambio de baterías, reparación y cambio de pantallas y cambio de teclado, entre otros elementos.

Específicamente, la evaluación técnica y reparación de pantallas se centra principalmente en los daños más frecuentes: roturas de cristal de la pantalla y del LCD o daños en la tarjeta gráfica o placa base, que, en muchas ocasiones, se confunde con errores de pantalla. También es muy común que se recalienten por obstrucción de ventilación. En los casos en los que la carcasa de la pantalla no haya sufrido averías, iRepairs ejecuta la restauración para cualquier tipo de pantalla de Mac.

Nuevas funcionalidades de la tecnología Apple Es importante tener a disposición empresas que sean especialistas en reparaciones técnicas de Apple y sus diferentes equipos y versiones, pues se trata de una marca que siempre está a la vanguardia y busca salir de la zona de confort en el mercado. En la medida en que haya novedades en la creación de piezas, se exigen técnicos enfocados en aprender y actualizarse para reparar lo que con el tiempo o mal uso sufre averías.

Por ejemplo, una de las tecnologías de mayor renombre actualmente esTrue Tone, que se incorpora a las pantallas actuales tanto en MacBook y iMac como en iPhone e iPad, y que tiene la finalidad de que el usuario descanse la vista a través de sensores que identifican la iluminación ambiental, para ajustar el color y el brillo adecuados. También destacan los panelesProMotion, que refrescan la pantalla con tasas de 120 hz, mucho más potentes que la mayoría (60 hz). Esta tecnología tiene la ventaja de dar una gran sensación de fluidez.

En este contexto, iRepairs dispone de los conocimientos necesarios en dichas tecnologías y en las últimas novedades del mercado, garantizando la resolución de inconvenientes técnicos de cualquier tipo de equipo, sin caer en respuestas como: «esa tecnología es muy nueva, no va a encontrar técnicos expertos que lo reparen».



