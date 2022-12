Arreglarse para las fiestas de fin de año con BRA Beauty Concept Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 13:03 h (CET)

Las fiestas de fin de año representan momentos especiales para las personas, puesto que posibilitan el reencuentro con seres queridos y proporcionan un momento de descanso para el día a día de las personas. Además, estas celebraciones son una buena ocasión para arreglarse y usar looks acordes a cada situación. En este sentido, cuestiones como el color de la vestimenta, el calzado y el estilo de peinado son determinantes.

Con relación a este último, BRA Beauty Concept ofrece distintas propuestas personalizadas para cada un o de sus clientes. Este salón de belleza se encuentra abierto desde el 2007 en Barcelona y cuenta con profesionales altamente cualificados para llevar a cabo cortes y peinados de pelo, de la mano de las nuevas tendencias y estilos adaptados a todo tipo de mujeres.

BRA Beauty Concept es una garantía en servicios de peluquería La consultoría de imagen adquiere relevancia cuando se trata de la planificación de las celebraciones de fin de año, en especial por la importancia que tienen estas últimas en algunos ámbitos. Desde esta área, se plantean ciertas cuestiones básicas a tener en cuenta, sobre todo en las fiestas empresariales. Algunas de ellas son: mantener una imagen profesional, elegir ropa adecuada, cuidar las expresiones en el momento de sacar fotos y respetar un estilo equilibrado en cuanto a cabello y maquillaje.

Teniendo en cuenta esto, BRA Beauty Concept ofrece varios servicios personalizados según los deseos de sus clientes, con el objetivo de lograr buenos resultados de alta calidad.

Uno de ellos es el Balayage Método BRA, una técnica especializada que permite adaptar y personalizar cada diseño, con el fin de crear colores únicos e irrepetibles. Además, las clientes pueden optar por cortes de pelo, mantenimiento de balayage y tratamientos de hidratación.

Especialistas en el sector de la belleza Varios expertos en el ámbito de la belleza sostienen que acudir a la peluquería es una buena terapia, puesto que un cambio de look supone renovar energías y ayuda a mejorar la autoestima.

En BRA Beauty Concept son conscientes de esta situación, por lo cual buscan ofrecer experiencias satisfactorias para los clientes, basándose en la capacidad de los recursos humanos y en el desarrollo de metodologías propias.

En esta línea, la experiencia a lo largo del tiempo hizo que la firma se convierta en un referente en distintas partes de España. Con el método BRA como bandera, el centro de belleza ha puesto a disposición varias formaciones para transmitir conocimientos y potenciar las carreras profesionales de estilistas, en especial para aquellos que buscan especializarse en el mundo del color. Estas le permitieron llegar a más de 2.000 profesionales y a ciudades como Valencia, Sevilla y Bilbao.

«Los grandes cambios en la vida inician con un buen cambio de look» es la frase que identifica a BRA Beauty Concept, el lugar ideal para planificar el look de cara a las fiestas de fin de año.



