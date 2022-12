Versos flamencos y electrónica explosiva con Jey Varez y Kuma Pop Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 12:38 h (CET)

Ambos artistas colaboran en Por Dentro, un single en el que se combinan el poderío de la voz flamenca con la electrónica más potente.

Los sintetizadores se asocian con ritmos dance y break en un arreglo donde el broche de oro lo pone la voz del cantante urban-latino y flamenco Jey Varez.

La sección vocal del tema forma por sí sola una fantástica gema melódica para aquellos que disfruten del flamenco-pop, con estribillos que llevan a lo más alto. Apasionada, emotiva y seductora, Por Dentro traslada a un dramatismo romántico que los oyentes sienten como suyo y que evoluciona según pasan los tres minutos y medio que dura la canción.

No es la primera vez que la electrónica abraza al quejío flamenco, pero, Por Dentro deja claro que queda espacio para la innovación y la sorpresa en ese terreno, distinguiéndose del resto con una propuesta llena de matices inesperados y texturas que erigen un estilo y un concepto propio. Si bien el resultado es una pieza con cierto carácter experimental, sus melodías son universalmente afables y sobrecogedoras. Se siente y se baila, se llora o se ríe, ese es el poder de la música que llega y esta canción inspira, por su originalidad, su energía y sus sentimientos.

Tanto el intérprete Jey Varez como el compositor y productor musical Vicente Ramírez, más conocido en el terreno de la electrónica como Kuma Pop, son originarios de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde la creatividad no parece tener límites. Andalucía no solo fascina con su belleza y con su tradición cultural e histórica, sino que se sitúa en primera línea de vanguardia con autores tremendamente imaginativos e innovadores, que están construyendo una auténtica época dorada de la música indie.

Por Dentro es un tema que penetra sin rodeos, desarma, cuenta y atrapa desde el primer segundo. El single se puede escuchar en Spotify, YouTube y otras plataformas digitales.

Después de escuchar Por Dentro, quedan ganas de conocer más detalles sobre los nuevos proyectos en los que trabajan sus autores. Kuma Pop, en colaboración con artistas de distintas disciplinas, se encuentra inmerso en la composición y la producción musical de un nuevo espectáculo audiovisual en formato extendido, combinando su genuina fusión electrónica, con tintes étnicos y flamencos, con el trabajo escénico de acróbatas y bailarines, y cuya presentación está prevista en 2023.

Por su parte, el intérprete Jey Varez seguirá emocionando a todos con su voz y haciéndoles bailar con nueva música, también en 2023.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.