Fulfio apoya el crecimiento de las empresas del sector de eCommerce Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 12:33 h (CET)

Para mantener un flujo de ventas constante durante la pandemia, las empresas fortalecieron sus estrategias de eCommerce, con el objetivo de comercializar sus productos vía web.

Esto ayudó a dinamizar este sector, pero también incrementó el nivel de competencia en los diferentes ámbitos de la industria que utilizan internet para vender. Es por esto que Fulfio diseñó un servicio personalizado para fortalecer la logística eCommerce de las empresas, de tal manera que puedan ofrecer una mejor atención a sus clientes, ampliar su mercado a otros territorios y ganar ventajas competitivas.

Control total de logística eCommerce Los profesionales de Fulfio están capacitados para diseñar una logística eCommerce integrada que se adapte a las necesidades de cada organización.Con unas tarifas con todo incluido, solo se paga por los envíos, ya que el almacenaje está incluido en el precio. La empresa puede controlar todos los servicios logísticos, mientras recibe asesoría de un equipo de profesionales designados exclusivamente a trabajar en su negocio. El fundador de Fulfio entiende perfectamente las dificultades y obstáculos que encuentran los emprendedores y pymes para crecer, por lo que ofrece los precios de envío más bajos del mercado español,a estas organizaciones para que transformen sus procesos y se beneficien de los resultados de profesionalizar su logística.

Esto no quiere decir que Fulfio no preste sus servicios de logística eCommerce a marcas D2C ya establecidas. De hecho, su plan de servicios contempla un listado de servicios logísticos adaptable al conjunto de pedidos y necesidades particulares de cada empresa, siempre bajo la filosofía de una alta calidad de los servicios y con los precios más competitivos del mercado. Fulfio busca que las compañías pongan en sus manos el almacenaje, fulfillment, picking, empaquetado y envío de sus productos, de tal manera que los clientes reciban un servicio completo de logística rápido e integral, donde las compañías se despreocupan por completo de la logística eCommerce y solo se tienen que preocupar de vender y de las operaciones de empresa.

Beneficios de trabajar con Fulfio Fulfio es una de las pocas compañías de logística eCommerce que amplió la hora de corte de los pedidos a las 19:00 horas, por lo que los pedidos de últimahora pueden gestionarse más rápidamente, lo que se traduce en una fecha de entrega más cercana al momento de la compra.

Fulfio también ofrece una aplicación personalizada para gestionar los pedidos y controlar los envíos, la cual muestra, en tiempo real, el estado del producto, su disponibilidad en stock o su etapa de envío. Además, también cuenta con servicio de interacción directa con el cliente en el que se establecen canales de comunicación personalizados vía WhatsApp, correo electrónico y SMS, con los cuales se puede hacer seguimiento directo del envío o resolver incidencias rápidamente.

Los interesados en implementar estrategias y procesos de logística eCommerce más efectivos de alta calidad y a un precio muy competitivo, solo deben contactar a los asesores de Fulfio, donde los expertos en logística ofrecerán una solución personalizada, que se adapte a sus necesidades y número global de pedidos. Gracias a este servicio, las compañías eCommerce han podido integrar en un solo proceso todo lo relacionado con la logística de sus productos, ofreciendo una mejor atención a sus clientes y ampliando sus posibilidades de concretar ventas por internet, ahorrando tiempo y dinero durante el proceso.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Colágeno, la clave para una piel sana Joyería artesanal ecológica, un regalo ideal para Navidades o el día de reyes Sabbia by Gabbeach, un restaurante con espectáculo en Valencia Distintas opciones de pegatinas para moto personalizada con ADHESIVOSEMBARRADOS Es.Arte Gallery es una galería de arte Marbella que funciona como punto de encuentro entre artistas y coleccionistas