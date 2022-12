Colágeno, la clave para una piel sana Emprendedores de Hoy

La búsqueda de una belleza natural y sin artificios es la tendencia en medicina estética. La clave está en los tratamientos que favorecen la creación de colágeno propio y que rejuvenecen la piel sin cambiar la expresión del rostro. Por eso, Merz Aesthetics ha diseñado The Collagen Force, que combina ultrasonidos microfocalizados con ecografia y la aplicación de hidroxiapatita cálcica.

Qué es el colágeno y por qué es importante para la piel Sin duda alguna se ha convertido en el activo del que todo el mundo habla. En cosmética, nutricosmética… Pero no solo es importante el colágeno de fuera a dentro, sino también el que el organismo genera.

El colágeno constituye aproximadamente el 90 % del peso seco de la piel. De él depende la firmeza y elasticidad de la piel. Esta sustancia se genera en los fibroblastos que, en los jóvenes, se mantienen bajo tensión, lo que estimula la síntesis del colágeno mientras que la producción de colagenasas (enzimas responsables de su degradación) es baja. Esto se traduce en una piel sana, jugosa, hidratada y firme.

El problema está en que, con el tiempo, el colágeno de la piel acumula daños y se fragmenta, lo que lleva a una disminución de la integridad estructural de la dermis que culmina en el colapso de los fibroblastos. ¿El resultado? La formación de arrugas finas y la flacidez.

Su presencia es tan importante para evitar el envejecimiento que el colágeno se ha convertido en el objetivo número uno de la medicina estética, que ha desarrollado técnicas para activar al fibroblasto con inductores de colágeno que son capaces de estimularlo consiguiendo una belleza natural sin artificios.

Bioestimuladroes del colágeno: una pieza clave en la renovación de la piel Cada día que pasa degradamos colágeno. Bien por el paso del tiempo o por la influencia de factores externos que producen oxidación (alimentación, tabaco, estrés, sol, contaminación…). A pesar de ello, el colágeno puede estimularse con las últimas técnicas de medicina estética.

En Merz Aesthetics, son conscientes de la importancia de reponer el colágeno directamente en la dermis y el tejido subyacente para combatir los signos habituales del envejecimiento. Para lograrlo, ofrecen dos tratamientos. Así funcionan en la piel:

Ultrasonidos focalizados por ecografía: es la tecnología de referencia para el tensado y efecto lifting no invasivo utilizando energía de ultrasonidos microfocalizados avanzados con visualización ecográfica. Actúa estimulando la neocolagénesis, que da lugar a la producción de colágeno nuevo y a la contracción del tejido cutáneo.

Hidroxiapatita cálcica: es un bioestimulador muy versátil que potencia el colágeno y la elastina poniendo en marcha el proceso de bioestimulación, creando un entorno para que los fibroblastos produzcan colágeno y elastina nuevos y logrando un efecto de rejuvenecimiento de la piel a largo plazo.

Este combo, además, tiene más ventajas frente a otros más invasivos: son tratamientos no quirúrgicos, los efectos son duraderos, los resultados naturales y los procedimientos seguros respaldados por estudios clínicos de eficacia.

Dicen las estadísticas que el número de procedimientos estéticos no quirúrgicos realizados en todo el mundo aumentó un 19 % entre 2015 y 2020, habiéndose realizado 14,4 millones de intervenciones.

Los pacientes son cada vez más conscientes de la importancia del colágeno y buscan formas no quirúrgicas de recuperar el colágeno perdido.

El plus The Collagen Force Generación de nuevo colágeno natural: estimulación de la síntesis natural de colágeno por el organismo.

Tratamientos no quirúrgicos: sin tiempo de recuperación.

Soluciones personalizables: adaptación del tratamiento a cada paciente.

Efectos duraderos: resultados que se prolongan en el tiempo y la comodidad de periodos amplios entre cada sesión de tratamiento

Resultados naturales: mejora el aspecto natural del paciente de forma gradual a lo largo del tiempo.

Perfil de seguridad reconocido y respaldado por datos clínicos.

Áreas tratadas: desde la frente hasta el escote.

Opiniones de profesionales «Para mejorar los signos de envejecimiento, es fundamental la activación de fibroblastos y, por supuesto, la protección solar los 365 días del año», Dr. Lidia Maroñas, dermatóloga.

«El colágeno es el 70 % de las proteínas de la piel. Los ultrasonidos microfocalizados con ecografía son sinónimo de precisión y seguridad, ya que permite ver y tratar la zona con ecógrafo. Por otro lado, la hidroxiapatita cálcica es un inductor de colágeno que proporciona tensión y sostén sin aportar apenas volumen», Dr. Jose Barbosa Médico Estético.

«Estimular la producción de colágeno es uno de los objetivos terapéuticos más prometedores de los últimos años mediante la combinación de dos técnicas de última generación: Hidroxiapatita cálcica y Ultrasonidos focalizados con ecografía. Este abordaje es fundamental para la prevención y tratamiento de la flacidez y el envejecimiento», Dr. Morales Raya, dermatólogo y director de la clínica Doctor Morales Raya.

«Con el uso de hidroxiapatita cálcica y los ultrasonidos focalizados con ecografía, conseguimos estimular el colágeno y producir tensión en la piel, pero sin cambiar los volúmenes ni la forma del rostro del paciente. Uno de los aspectos que más me gustan de estos inductores de colágeno es que solucionan un problema que no era fácil, como es rejuvenecer el cuello, una zona compleja de tratar», Dr. Daniel Arenas, cirujano plástico, jefe de Sección del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid y médico estético en Grupo Pedro Jaén.

«La bioestimulación es una tendencia, tanto en médicos estéticos como en pacientes, porque cada vez buscamos resultados más naturales. Tratar el rostro no solo es cuestión de rellenar y dar volumen, sino de mejorar la calidad de la piel y verte con mejor cara», Dra. Joanet Perera, médico estético, Clínica Perla Medic en Alicante.

“El colágeno es la gran tendencia de medicina estética hoy. Los pacientes lo demandan para obtener resultados naturales y conseguir una piel rejuvenecida”, Eugenia Vázquez, Brand Manager de Merz Aesthetics en España y Portugal.

«Estoy muy orgullosa del equipo de Merz Aesthetics, tan profesional y riguroso, que ha formado parte de nuestro Collagen Force Tour hablando de tendencias, de ciencia, de futuro y de bioestimulación», Gema Mancha CEO de Merz Aesthetics en España y Portugal.

Collagen Force Tour de Merz Aesthetics ha recorrido 6 ciudades de España para enseñar y formar a más de 500 profesionales de la medicina estética sobre la importancia del colágeno en el rejuvenecimiento de la piel.

Sobre Merz Aesthetics Merz Aesthetics es una multinacional farmacéutica cuya sede mundial se encuentra en Raleigh, N.C., EE.UU, y cuenta con oficinas en 32 países de todo el mundo. Merz Aesthetics forma parte de Merz Group, empresa familiar fundada en 1908, con sede en Frankfurt, Alemania que está especializada en Estética y Neurotoxinas.

Merz Aesthetics mantiene una dedicación constante a sus productos, buscando siempre los más altos estándares de seguridad y eficacia, y se posiciona con un acercamiento responsable y flexible a las necesidades individuales de nuestros clientes y de sus pacientes. Así pues, el porfolio de Merz Aesthetics incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel y está diseñado para ofrecer soluciones de tratamiento únicas y personalizadas, adaptadas a cada paciente.

Por otro lado, con más de un siglo de experiencia, Merz Aesthetics apuesta firmemente por la innovación y el desarrollo profesional de sus clientes, construyendo con ellos una relación de confianza mutua, confianza que, por otro lado, también llega a través de los productos, a un paciente que se ve y se siente bien consigo mismo.



Noticias relacionadas Colágeno, la clave para una piel sana