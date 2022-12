Los beneficios de optar por los alquileres de larga estancia Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022

En el momento de optar por un alquiler es indispensable conocer las dos opciones disponibles en el mercado, por eso la inmobiliaria Match Point explica todo lo que incluyen tanto los alquileres comunes como los alquileres de larga estancia a las personas interesadas.

Bien sea para aprovechar como vivienda o como un local comercial, la opción de larga estancia permite obtener todos los beneficios del espacio durante una temporada completa, sin necesidad de renovar el contrato de forma anual. Esta es una alternativa adecuada para las personas que no quieren comprar un inmueble o no pueden por diversas razones.

Beneficios de los alquileres de larga estancia Alquilar siempre es una buena opción para quien no tiene la capacidad de asumir una compra y, actualmente, dependiendo de las necesidades de cada arrendatario, se puede optar por la larga estancia. Como su nombre indica, es un acuerdo de alquiler que dura un largo periodo de tiempo y que tambiénse conoce como vivienda habitual. Este contrato está estipulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con una duración de siete años para los comercios y cinco para las personas naturales.

Son muchos los beneficios que se adquieren con este contrato. En el caso del propietario, es importante destacar que este puede establecer una previsión de sus ingresos a largo plazo. Además, antes de firmar este tipo de contratos se suele hacer un estudio de quien está optando por el alquiler, allí se determina si cuenta con la estabilidad a largo plazo para cubrir las cuotas; de esta manera se evitan problemas con los propietarios.

Alquileres de larga estancia en Almuñécar En el caso de los alquileres dispuestos a locales comerciales, los propietarios no requieren agregar muebles, ya que los inquilinos prefieren un espacio libre para poder adaptarlo a sus necesidades. Por esta razón, requieren menos mantenimiento y representan gastos menores de servicios. Asimismo, es crucial destacar que en los alquileres de larga estancia el ocupante es quien se encarga de gestionar el suministro de luz, agua, gas e internet, aunque es un beneficio para el propietario, el inquilino lo debe tener en cuenta al establecer su presupuesto.

Por su alto rango de rentabilidad, los alquileres de larga estancia han ganado una gran popularidad en España. Sin embargo, como también tiene sus pros y contras, es importante asesorarse con expertos antes de adquirir un espacio adecuado. En este caso, Match Point es una inmobiliaria con gran prestigio en Almuñécar por su gestión especializada y su amplio catálogo de ofertas de alquileres de larga estancia. En su página web, se encuentra una lista de todas las propiedades disponibles, con especificaciones de costes mensuales y una opción de contacto directo para resolver dudas.



