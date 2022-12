PlayStar recibirá 15 millones de dólares en fondos propios de Meyer Global Management Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 19:54 h (CET) Un fondo de inversión centrado en la tecnología firma una carta de intenciones como inversor principal para proporcionar a la prometedora marca de casinos en línea una importante inyección de liquidez que favorezca su crecimiento en EE.UU. Los planes de expansión en EE.UU. de PlayStar Gaming Group AB (http://www.PlayStar.com) (PlayStar o la empresa) se han visto reforzados por la noticia de que la empresa ha firmado una carta de intenciones con Meyer Global Management, LLC (MGM) que establece una inversión de capital de 15 millones de dólares para su futuro crecimiento.

PlayStar, uno de los operadores de juego en línea más recientes de Estados Unidos, ha tenido un comienzo fulgurante en sus cinco meses de operaciones en Nueva Jersey, superando todas las previsiones de los principales indicadores clave de rendimiento (KPI) y compitiendo ya con notables competidores en este mercado.

PlayStar, que se propuso ofrecer una experiencia de casino en línea muy centrada en la personalización y el compromiso del jugador, ya está en camino de cumplir su misión aprovechando los datos en tiempo real para crear recorridos de jugador a medida mediante modelos predictivos.

Con unos buenos resultados desde su lanzamiento y una marca que destaca frente a la competencia, PlayStar ha captado la atención de Meyer Global Management, una firma de inversión centrada en la tecnología que respalda los esfuerzos de PlayStar invirtiendo una suma de ocho cifras para impulsar los planes de crecimiento de la empresa.

Meyer Global Management se centra en la identificación de empresas a la vanguardia de la innovación y cree que PlayStar tiene el potencial de crecer sustancialmente en los EE.UU., algo que la inversión de MGM acelerará. Dado que PlayStar busca actualmente ampliar sus operaciones, la empresa también utilizará esta inversión para apoyar su lanzamiento en Pensilvania el próximo año.

Per Hellberg, Consejero Delegado de PlayStar, ha declarado: "PlayStar está encantada de dar la bienvenida a Meyer Global Management como accionista de nuestro negocio. La confianza de MGM en PlayStar para proporcionar 15 millones de dólares para apoyarnos en un momento de tanta incertidumbre económica dice mucho sobre el rendimiento de PlayStar en los últimos meses".

"Mientras que varios sitios de juego en línea se han visto obligados a cesar sus operaciones en el último año, hemos superado nuestras previsiones iniciales y estamos bien posicionados para una mayor expansión. La financiación de Meyer Global Management nos permitirá aprovechar este éxito inicial a medida que aumentamos nuestras operaciones en Nueva Jersey y esperamos lanzar PlayStar en Pensilvania."

Owen E. H. Meyer, Consejero Delegado de Meyer Global Management, LLC, ha declarado: "Meyer Global Management es una empresa de inversión centrada en la identificación de empresas tecnológicas innovadoras que tengan una sostenibilidad a largo plazo para ofrecer fuertes rendimientos a nuestros inversores.

"Lo que hemos visto de PlayStar desde que debutó en Nueva Jersey hace unos meses es muy impresionante y creo que, con nuestro apoyo, la empresa tiene potencial para ser igual de popular cuando se ponga en marcha en Pensilvania. La dirección de PlayStar tiene mucha experiencia en este sector y esperamos seguir impulsando la adquisición y retención de jugadores."

PlayStar tiene más de 40 empleados con oficinas en Nueva Jersey, Gibraltar, Malta y Suecia.

Acerca de PlayStar Gaming Group AB

PlayStar Gaming Group AB (http://www.PlayStar.com) ofrece un casino en línea con licencia completa en EE.UU. Gestionado por un equipo formado exclusivamente por los talentos más experimentados del sector en EE.UU. y la UE, PlayStar ofrece una plataforma "primero el casino" a través de galardonadas tragaperras, juegos de mesa y promociones. PlayStar se compromete a ofrecer una experiencia hiperpersonalizada junto con un contenido único y atractivo, todo ello basado en datos de los jugadores en tiempo real. PlayStar se lanzó recientemente en Nueva Jersey, y planea lanzarse en Pensilvania en el primer trimestre de 2023 y en otros estados en un futuro próximo.

Acerca de Meyer Global Management, LLC

Meyer Global Management, LLC (http://www.MeyerGlobal.co) es una empresa de inversión centrada en la tecnología. Con sede en la ciudad de Nueva York, MGM gestiona un fondo de capital riesgo, un fondo de capital privado, múltiples vehículos de propósito especial y un fondo de cobertura de capital largo/corto tradicional. MGM busca oportunidades de inversión en la vanguardia de la innovación para generar rendimientos absolutos superiores en la era de la hibridación del capital público y privado.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas, previsiones y suposiciones de nuestra dirección e implican una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los declarados. No podemos estar seguros de que cualquier expectativa, previsión o suposición realizada en la preparación de las declaraciones prospectivas resulte exacta, o de que cualquier proyección se haga realidad. Es de esperar que se produzcan diferencias entre los resultados previstos y los reales. Nuestras declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de su emisión inicial, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

