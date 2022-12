El complemento perfecto para las cenas de Navidad, de la mano de Isabel Lamadrid

La Navidad no es solo una época para la celebración y el tiempo en familia. También, es una excelente oportunidad para lucir un look impactante que atrape miradas. Además de seleccionar la ropa y el calzado adecuado, un elemento que no puede faltar son las joyas, ya que estas aportan el toque de glamour necesario para destacar en cualquier lugar.

Para esta temporada, una de las propuestas en tendencia son las joyas artesanales de Isabel Lamadrid, una marca española de joyería que fusiona el estilo de antiguas culturas mediterráneas con un diseño contemporáneo y atemporal que realza la elegancia de cualquier tipo de estilo, desde los más modernos a los más clásicos.

Joyas artesanales para brillar en las cenas navideñas La época decembrina está a punto de llegar y personas están buscando el atuendo perfecto para resaltar durante estas fiestas. Cuando se trata de añadir al outfit accesorios originales y con estilo contemporáneo, las joyas artesanales de Isabel Lamadrid son una gran opción.

Bajo una propuesta creativa de alta joyería, la firma combina la pasión por las antiguas culturas mediterráneas, con tendencias contemporáneas que predominan en la actualidad y que se diferencian de la moda momentánea y masiva. De esta manera, sus joyas son un auténtico viaje en el tiempo a la época griega, bizantina y fenicia, donde predominaban el uso de gemas opulentas.

La firma dispone en su página web de un amplio catálogo de joyas dirigida a la mujer urbana y sin edad que disfruta lucir piedras preciosas que la hagan sentir especial y diferente. La colección comprende pulseras, pendientes, collares, anillos y broches que le van muy bien a todo tipo de estilo de vestir. Por ejemplo, una de las prendas más solicitadas es el collar con piedra rectangular La Exótica, elaborado a base de rodocrosita y circonita que, combinadas, aportan elegancia y brillo a cualquier atuendo tanto de día como de noche.

Calidad en la elaboración de joyas La filosofía de la marca se sustenta en tres pilares esenciales: diseño, materiales y precio. Con cada uno de ellos buscan destacar en el sector de la joyería con una propuesta auténtica y accesible para todo tipo de mujer.

Todas las joyas que elaboran son trabajadas una a una a base de bronce y piedras semipreciosas, delicadamente cortadas y chapadas con oro de 2 micras de grosor. Para asegurar la larga duración de la joya, utilizan revestido con tecnología e-coting, una pátina que se aplica sobre el chapado y que sella la gema.

Cada una de las piedras utilizadas para la elaboración de las joyas son de alta calidad y cortadas de manera exclusiva para los diseños. Además, cada accesorio es completamente Nikel Free y no contiene aleaciones que puedan producir alergias. De este modo, es recomendable su uso para personas con pieles sensibles.

Complementar la vestimenta navideña con joyería fina, siempre es una buena opción para deslumbrar y distinguirse en cada evento o fiesta. Por eso, la importancia de contar con piezas originales y bien trabajadas como las que brinda Isabel Lamadrid.