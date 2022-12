El despacho Rafael Martín Bueno, especialistas en negligencias médicas

Más de 23 años de experiencia como abogado dedicado exclusivamente a negligencias médicas en España, especialmente en el área de partos, avalan la trayectoria de Rafael Martín Bueno como jurista de máximo nivel.

Su prestigioso despacho destaca por logros como haber obtenido la mayor indemnización por negligencia médica por parto en el país, por una cantidad de 3.900.000 euros. Casos en partos, pospartos, ictus, mala praxis y muchos más, inherentes al Derecho Sanitario, son procesados por estos abogados negligencias médicas Madrid, de la mano de un equipo con empatía y gran conocimiento.

Profesionales altamente cualificados El trato 100 % personalizado en cada caso ha sido una de las claves del éxito de este despacho, cuyos casos son dirigidos en su totalidad por Rafael Martín Bueno, desde el proceso de elaboración de las demandas y la revisión de los informes periciales, hasta la asistencia a los juicios. Esta cercanía y vocación ha permitido que la profesionalidad se imponga en cada caso y se logren indemnizaciones que se creían imposibles de obtener.

Las pocas posibilidades económicas no son impedimento para acceder a los servicios del despacho. Los abogados están disponibles para realizar consultas gratuitas y evaluar la viabilidad del caso. «Somos honestos, le explicaremos claramente por qué se puede seguir, o no, adelante con su caso. Que no se pueda seguir adelante con un proceso judicial no quiere decir que no haya habido una negligencia, sino que esta no puede probarse», aclara el director del bufete de abogados de negligencias médicas en Madrid.

El conocimiento técnico, jurídico y médico del jurista puede verificarse al acceder a la página web del despacho, donde se muestran con detalles las sentencias más relevantes ganadas, reconocidas como las grandes indemnizaciones por negligencia médica logradas en el territorio nacional.

Amplio espectro de atención Entre los casos que atiende el despacho de Rafael Martín Bueno se encuentran defectos de nacimiento por negligencias médicas, lesiones en un embarazo, lesiones al feto o las provocadas por la asistencia en neonatología. También se contemplan el sufrimiento fetal, falta de oxígeno durante el parto, parálisis cerebral infantil, distocia de hombros, lesión del plexo braquial en recién nacidos, hemorragia cerebral del neonato, muerte fetal y secuelas del parto por negligencia.

El proceso de la reclamación empieza por la elaboración de poder, que puede ser solicitada en cualquier notaría. Seguidamente, actuará el procurador como representante legal del afectado ante los tribunales. Además, se requerirá la labor del perito médico, que elaborará un informe y estará presente en el juicio.

Rafael Martín Bueno dirigirá con la dedicación que lo caracteriza cada fase de este proceso, con el firme objetivo de hacer justicia, al menos económicamente, ante una situación tan dolorosa. Así, las personas afectadas pueden contar con abogados de negligencias médicas en Madrid en momentos tan delicados como estos.