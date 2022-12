Anticiparse a los problemas en la notaría

Cuarto trimestre del año, entrando en el último mes.

¿Propiedad de las secuencias en las que cualquier término se puede calcular conociendo los precedentes? Recurrencia.

Y agitación. Inquietud, preocupación, nerviosismo. Anticipación de todos los temas pendientes que se necesitan completar para cumplir los planes con los que se está comprometido, más las obligaciones que vienen dadas.

Acaecimiento o coincidencia de varios sucesos o cosas a un mismo tiempo. Todo suma y se imbrica, hay que priorizar, más lo cierto es que hay tareas que no se pueden desestimar y son improrrogables sin costes que vienen a añadir complejidad a la ansiedad. Concurrencia.

¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Robert M. Sapolsky, explica en su libro que hasta que no intuyen al depredador, están tranquilamente pastando sin elucubrar qué harían si vieran a una leona. No tienen la funcionalidad anticipadora que es la que produce ansiedad a los humanos. Por lo tanto, una solución evolutiva que ha permitido el progreso, la planificación de escenarios para preparar o planificar una respuesta activa de solución.

Entonces, cabe plantear si es factible abocar todos los temas a resolver hasta fin de año en una planificación que permita decidir qué y cómo proceder respecto cada asunto. ¿Alguna idea inesperada y repentina? Ocurrencia.

Cientos de asuntos tienen cabida en esta estructura, si se es consciente que sucede esto hay temas clave que se pueden salvar tomando acción acertada y a tiempo.

En el contexto natural entre notarías, es una cadencia sabida que conviene tener presente los días en que se entra de inmediato, diciembre. ¿Cuántos asuntos el común de las personas a título privado y empresarial gustan de cerrar en el término de año? Trabajo, urgencia, obligaciones.

En Notarline tienen esta previsión y acopio de energía y recursos para alcanzar a término la presentación de los índices notariales y se llegue a los turrones con ánimo de celebrar un año más.