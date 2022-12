Ángel Caparrós presenta ‘Tú eres la primera maravilla del mundo’, obra publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 11:55 h (CET)

Ángel Caparrós presenta ‘Tú eres la primera maravilla del mundo’, publicada por Letrame Grupo Editorial. En la obra, el autor narra una historia de superación. El personaje sobre el que gira el libro se supera tanto a sí mismo como socialmente, también en el núcleo de la familia. Transita un camino en el que es incomprendido y excluido. El camino de ser él mismo, en el que atraviesa un proceso de reasignación de género de mujer a hombre, al mismo tiempo que un camino de autoconocimiento. Obtiene de la experiencia de estas vivencias toda la sabiduría necesaria para darse cuenta de sus virtudes.

La obra de Ángel se caracteriza por ser auténtica, por ser real. El lector podrá adquirir conocimientos con los cuales poder reflexionar sobre uno mismo y poder atravesar barreras infranqueables hasta el momento.

En la obra, hay diversos protagonistas, entre ellos el propio autor. Otras personas que parten de la misma experiencia, pero que por el contexto familiar, educacional o social viven también el rechazo social, aunque de diferente forma, por lo que el lector puede adquirir sobre la temática tratada otros conocimientos. Al mismo tiempo, otros personajes que han descubierto que son «la primera maravilla del mundo».

La experiencia de publicar un libro ha sido fantástica, por ese motivo Ángel quisiera continuar esa andadura y lanzar en un futuro una segunda publicación.

Las valoraciones de los lectores están siendo fantásticas. Todos coinciden en lo mismo: un libro que ayuda a ir más allá, que lo dice todo, imparable.

Sinopsis ¿Qué imagen tiene cada uno de sí mismo? ¿Esa imagen se corresponde a la que la sociedad le ha impuesto? ¿Cada persona se conoce lo suficiente? ¿Se quiere? ¿Confía en sí misma? ¿Es feliz? ¿Qué afecta al estado de ánimo? ¿Cuáles son las creencias de cada uno?

Corey nació siendo mujer —según las etiquetas que la sociedad imponía—; sin embargo, en su interior, él no se concebía de otra forma que no fuera la de ser hombre.

Acompañando a Corey a lo largo de su vida, viéndolo lidiar con numerosas situaciones que pudo superar entrenando su fortaleza mental, el lector podrá recorrer su propia historia, sus traumas, sus miedos, para poder aprender de ellos y alcanzar esa paz mental que hace crecer como personas y realmente, evolucionar.

Lo que hay frente a los ojos no es un libro de autoayuda más, es una obra interactiva, en la que el autor te da las herramientas para investigar lo que realmente duele y no hace avanzar. Es un libro para un entreno integral, con el que llegar, a través de ejercicios introspectivos, a ser consciente de que cada uno puede ser «la primera maravilla del mundo».

Los interesados pueden contactar con Ángel Caparrós Rodríguez mediante su correo electrónico tuereslaprimeramaravilla@gmail.com.



