Opera integra en su navegador Crypto Browser la suite de seguridad Web3 Guard

jueves, 15 de diciembre de 2022, 16:53 h (CET) El primer navegador del mundo nativo para Web3 ayuda a los usuarios a protegerse frente a sitios web y Dapps sospechosos, detectar ataques de phishing y direcciones maliciosas Este año ha sido uno de los más complicados para la Web3. El mundo cripto ha vivido numerosos fraudes y ataques que han dado como resultado grandes pérdidas para los inversores que se estiman en 4.300 millones de dólares. Y datos recientes de Solidus Labs ponen de manifiesto que se detectan alrededor de 15 estafas cada hora. En este contexto, la compañía noruega Opera (NASDAQ: OPRA) ha apostado firme por la seguridad de Internet con el lanzamiento de Web3 Guard, una suite de funcionalidades ya disponibles en el navegador Opera Crypto Browser, diseñada para proteger la experiencia de navegación de los usuarios.

"Los navegadores que utilizan actualmente la mayoría de las personas no están diseñados para manejar la complejidad de la Web3", explica Danny Yao, Senior Product Manager de Opera. "Con este lanzamiento damos un gran salto de calidad importante, al integrar funcionalidades de seguridad que permitan a las personas utilizar las aplicaciones Web3 de una manera más segura".

Protección frente a Dapps maliciosas y ataques de phishing

Con el navegador Opera Crypto Browser es posible manejar Dapps (aplicaciones descentralizadas) de forma tan fácil como acceder a cualquier website de Web2. Pero, ¿cómo saber si una determinada Dapp es segura? Uno de los principales componentes de Web3 Guard es Dapp Check, que busca riesgos de seguridad conocidos asociados a estas Dapps. Esto incluye comprobar si contiene código sospechoso, si ha sido creada por un propietario malicioso o si ha sido o no auditada. Todo ello ayudará a los usuarios a establecer si esa aplicación ha sido comprometida o diseñada para engañarles.

Otra funcionalidad es el Seed Phrase Phishing Check, diseñado para salvaguardar a los usuarios ante posibles ataques de phishing que pueden comprometer sus contraseñas o frases de seguridad -algo esencial de cualquier cartera cripto-, y lograr un acceso completo a sus activos digitales.

Como parte de la vigilancia, Web3 Guard escanea páginas web para detectar signos de explotación, como palabras clave o propiedades comunes de phishing, sin comprometer la privacidad de los usuarios o sus datos personales.

"La mayoría de las herramientas disponibles de seguridad de Web3 tiene interfaces de usuario complejas y mensajes difíciles de entender. Además, tener que descargar extensiones de terceros incrementa aún más el riesgo de instalar software malicioso sin advertirlo", explica Yao.

Impulsar el valor de la Web3

En la actualización del Crypto Browser se incluye asimismo un verificador de direcciones maliciosas dentro de la cartera cripto de Opera, la cual protege direcciones frente a una lista de agentes maliciosos conocidos y advierte al usuario si se detecta alguna actividad sospechosa. El navegador también cuenta con la capacidad de permitir HTTPS en cualquier lugar, lo que supone una capa de protección extra y garantiza que las páginas web que se utilizan cuentan con protocolos de encriptación apropiados.

Por otro lado, Opera ha presentado la versión VPN Pro, una alternativa premium al navegador gratuito VPN, respaldada por 3.000 servidores en todo el mundo. Los usuarios de VPN Pro pueden securizar hasta seis dispositivos distintos, protegiendo su navegación.

Soporte para cuentas de Binance Connect P2P, MultiversX y Unstoppable Domain

La última versión del navegador cripto de Opera incluye ahora la integración de MultiversX y soporte de tokens NEAR en la cartera de criptoactivos de Opera, soporta los pagos Binance Connect P2P para hacer el cripto más accesible a los usuarios en mercados emergentes y, además, soporta dominios de alto nivel y el envío y recepción de cripto mediante Unstoppable Domains.

Web3 Guard y todas las actualizaciones mencionadas están ya disponibles en Opera Crypto Browser para escritorio: www.opera.com/crypto/next

