La contratación online de seguros de salud se dispara en 2022, al crecer un 10% con respecto al año pasado

El informe realizado por Doctor i refleja que el 75% de los españoles que han contratado este año un seguro médico por Internet no contaban con ninguna póliza de salud anterior Aunque la franja de edad con mayor porcentaje de asegurados es la que va de los 36 a los 45 años, con un 23,50%, los menores de 18 años ya representan un 16,16% del total, mientras que los mayores de 65 años solo suponen el 5,60%.

Adeslas encabeza el TOP5 de las aseguradoras más contratadas por Internet este 2022, seguida de ASISA, Sanitas, DKV y AXA.

En este país, el 57,8% de los contratantes de un seguro de salud son mujeres, el número de asegurados por póliza es de 1,44 personas, con una prima media de 46,6€ mensuales.

Sin copagos y con la máxima cobertura, el seguro médico favorito de los españoles.

Barcelona es la provincia con más asegurados de España, con un 18,9% del total, justo por delante de Madrid, que representa el 16,76%. Les siguen Málaga (5,91%), Valencia (5,70%) y Sevilla (4,89%).

La inflación, la crisis energética y el contexto de recesión económica no han frenado la contratación de seguros de salud en España, que se ha disparado en el último año. Así lo refleja el Estudio sobre las contrataciones de seguros de salud realizado por Doctor i, el comparador de seguros líder en España con más de 210.000 asegurados en cartera y 120 millones de euros en primas, que muestra cómo en este año las contrataciones online de los seguros médicos han crecido un 10% con respecto a 2021.

La irrupción del COVID en 2020 y el colapso de la sanidad pública han potenciado la apuesta por los seguros de salud privados. De hecho, el 75% de los españoles que han contratado este 2022 un seguro de médico por Internet no contaban con ninguna póliza de salud anterior.

Por franjas de edad, el mayor número de asegurados está en los españoles con edades comprendidas entre los 36 y los 45 años, al representar casi uno de cada cuatro (23,50%) asegurados españoles. Justo por detrás se sitúa el grupo de edad de entre 26 y 35 años (18,23%) y el de los 46 a 55 años (18,19%), aunque en el último año los españoles que más seguros han contratado han sido los nacidos en 1991, 1984 y 1988, respectivamente.

¿Es el seguro de salud un asunto familiar? Parece que sí. Según el comparador de seguros de salud líder en España, los menores de 18 años representan ya el 16,16% de los nuevos asegurados totales, triplicando el número de mayores de 65 años, que con un 5,60% se sitúan como el grupo de edad que menos nuevas contrataciones de seguros de salud online realiza.

Si se habla de género, las mujeres parecen estar mucho más concienciadas con el cuidado de la salud. Así, el género femenino representa el 57,76% de las contrataciones de seguros de salud en España y el masculino el 42,24%.

Estas son algunas de las conclusiones del Estudio sobre las contrataciones de seguros de salud realizado por Doctor i, tras analizar el género, la edad y la provincia de las más de 400.000 contrataciones que se han realizado a través de este comparador hasta septiembre de 2022.

¿Cuánto dinero se gastan los españoles en el seguro de salud?

La prima media que se paga en España por un seguro médico es de 46,6€ mensuales. Sin embargo, el gasto varía en función de la edad: los clientes menores de 46 años no superan los 45€, cifra que crece a medida que aumenta la edad. De hecho, en España los que más dinero destinan a su seguro de salud son los mayores de 65 años: más de 75€ de media.

En lo referente al número de pólizas, el promedio de asegurados por póliza es de 1,44. Un dato que se dispara en la franja de edad comprendida entre los 41 y los 57 años, donde la media de asegurados por póliza de 1,58.

Adeslas, la aseguradora de salud más contratada este año

El Estudio sobre las contrataciones de seguros de salud de Doctor i refleja que Adeslas, con un 31,55% del total, encabeza el TOP5 de las aseguradoras de salud más contratadas este año por Internet en nuestro país. Tras ella, le siguen: ASISA (23,81%), Sanitas (13,24%), DKV (10%) y AXA (7,41%).

En cuanto al tipo de seguro médico elegido, la tendencia ha marcado un alza en la contratación del seguro de máxima cobertura sin copagos. Las pólizas más populares entre los particulares han sido Adeslas Plena Plus, Asisa Activa Plus, DKV Integral Élite y Sanitas más salud, mientras que Adeslas Negocios es la favorita de casi la mitad de las pymes y autónomos, seguida a mucha distancia por Asisa Pymes Plus, con un 18%.

Madrid y Barcelona, las provincias donde más se contrata un seguro médico

A nivel regional, Barcelona y Madrid son las provincias donde mayor número de contrataciones online de un seguro de salud se han realizado este 2022, con un 19% y 17% respectivamente, lo que supone un 36% del total nacional. Tras ellas, se sitúan Málaga (5,91%), Valencia (5,70%), Sevilla (4,89%), Alicante (4,42%), Islas Baleares (3,87%), Las Palmas (3,41%), Tenerife (2,71%) y Cádiz (2,38%).