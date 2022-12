ARTIST EXPERIENCE celebra su 6ª edición convirtiéndose en un referente actual para los artistas y galerías de arte Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 11:31 h (CET) La 6ª Edición ARTIST EXPERIENCE se ha convertido en el referente de la feria Internacional de los artistas. Tendrá lugar del 15 al 18 de diciembre mágico del 2022 en la prestigiosa Fundación Carlos de Amberes, una cita ineludible con el arte contemporáneo en la “Milla de Oro de Madrid” (Calle Claudio Coello, 99) que cada año cuenta con mayor presencia internacional y atrae un mayor número de visitantes y compradores de arte.

En esta nueva edición, Artist Experience ofrecerá al visitante numerosas experiencias de arte en vivo, Fusión art y muchas novedades. Todo el público asistente accederá a una obra de arte y material de bellas artes gratis, por sorteo, todos los días de la feria. Se puede descargar la estrada gratis en la web.

El contacto directo con los artistas dinamiza el mercado del arte contemporáneo, haciéndolo más asequible y entendible para todo tipo de público.

Augura ser un gran éxito, no solo por el recorrido atrayente de los visitantes que acudan durante el evento, sino por las incontables sinergias que se establecerán entre todos los participantes y grupos profesionales.

La Milla de Oro de Madrid vuelve a latir con este evento en la exclusiva Fundación Carlos Amberes, con tanta historia en la construcción europea: ministros, reyes y presidentes han pasado por sus salas. Además, conserva en su colección permanente uno de los mejores cuadros de Pedro Pablo Rubens, de su época madura.

El singular evento artístico, sin intermediación, acogerá la participación de más de 100 artistas tanto nacionales como internacionales, así como galerías de arte en diferentes disciplinas artísticas: pintura, escultura, dibujo, obra gráfica original, fotografía, arte digital, obra experimental. Entre los artistas a destacar, contarán con la presencia de artistas como Alberto Sisso, Begoña Cubero Marcos, abenzadon.com, Euliser Polanco, Cristofh Frenot, Ana González, etc.

Es importante tomar nota y no olvidar en la agenda este evento. Se puede conseguir entrada gratuita descargando la entrada en la web de Artist Experience.



