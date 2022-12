EV Data Day anticipa una transformación en los hábitos de consumo de los conductores españoles Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 14:38 h (CET) Investigadores y profesionales de la movilidad eléctrica se darán cita por cuarto año en EV Data Day, el próximo 16 de diciembre de 09:00 a 18:00, en La Nave de Madrid (Calle Cifuentes 5), para conocer las principales conclusiones de la cuarta edición anual de la Encuesta Nacional de Conductores de Coche Eléctrico Las empresas de la cadena de valor del coche eléctrico se preguntan si habrá un nuevo patrón de conducta para la nueva movilidad. Por otra parte, los conductores desean conocer cuáles empresas serán capaces de garantizar una transición sostenible, con el menor grado de incertidumbre. Este conocimiento es la clave del éxito en esta nueva industria. La investigación y el diálogo transversal serán el punto de partida del próximo EV Data Day en Madrid.

EV Data Day, con el patrocinio de Reale Seguros, es un evento anual que reúne a profesionales de la movilidad eléctrica interesados en compartir conocimiento sobre el comportamiento, las opiniones, las necesidades, los problemas y los deseos que experimentan los usuarios de coches eléctricos en España.

Los cuatro desafíos del debate

La revolución eléctrica está transformando la forma en que los conductores entienden, además de la movilidad, su relación con servicios vinculados a su experiencia de conducción, como pueden ser la seguridad, la energía y la tecnología. En torno a estos temas se presentan cuatro charlas a modo de mesas redondas, moderadas por la periodista y youtuber, Clio Beruete.

Una muestra de los nuevos hábitos de consumo es lo que está ocurriendo en el sector asegurador. Entre los usuarios, sólo un 36.5% mantienen el mismo proveedor que tenían con su anterior vehículo. Esta tendencia se ha acentuado en los últimos años y contrasta con el 63.5% de los que buscan activamente servicios específicos para su vehículo.

"Para cubrir esta demanda se ha lanzado nuevas coberturas específicas tanto para vehículos eléctricos como para híbridos enchufables, con los productos Reale Auto y Reale Mi Coche, como la recarga de batería in situ durante los viajes, traslados a destino en caso de fallo del wallbox instalado en el domicilio e indemnización para el robo del cable de carga", aseguró Víctor Ugarte, Director de Marketing de Reale Seguros, patrocinador principal del evento.

La tendencia en el sector asegurador se repite en los otros sectores analizados por la encuesta. En el caso de los fabricantes de coches, menos de un 15% de los usuarios consideran relevante haber adquirido anteriormente otro coche eléctrico de la misma compañía antes de tomar su decisión de compra. Este porcentaje es el mismo entre los que dieron importancia a la reputación de la marca de su dispositivo de carga doméstica. Aún más crítica es la situación de las redes públicas de carga, para quienes el prestigio sólo es un factor decisivo de captación en el 2.6% de los casos.

Las tendencias que marcan la nueva movilidad

En España las matriculaciones de turismos 100% eléctricos, segmento objetivo de la encuesta, acumulan en lo que va de año un incremento del 39,8% alcanzando las 24.387 unidades, según datos de Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM). Esta categoría en particular, los eléctricos puros tipo turismo, ronda el 5% de cuota de ventas.

La encuesta muestra una realidad más amplia, pues abarca también a los conductores que han adquirido su EV (coche eléctrico) en años anteriores. Del total de encuestados, los más novatos (0-1 años conduciendo un EV) representan 29,6%, mientras que en la siguiente escala (1-2 años) con 21%, luego los que tienen 2-5 años con 37.8%, para finalmente representar con un 11.6% los que tienen más de 5 años de antigüedad.

Así es como se ha revelado que Madrid y Barcelona tienen una gran proporción en la franja 2-5 años conduciendo un VE. Las demás provincias han registrado una adopción posterior, particularmente Las Palmas y Canarias. El parque eléctrico más joven de toda España se encuentra en Las Palmas. La isla supera a todas las regiones españolas con un total de 60.44% de conductores con 0-2 años.

También está cambiando a gran velocidad la frecuencia y los lugares en donde los españoles recargan su EV. La recarga diaria ha sido siempre una opción relevante para

todas las categorías (hogar, trabajo, estaciones de servicio, puntos de acceso público, aparcamientos, supermercados, concesionarios) pero está disminuyendo rápidamente. En el hogar, por ejemplo, pasó del 50 al 30 por ciento desde que se realizó la primera encuesta en 2018. La principal causa de este fenómeno apunta a la mejora de la autonomía de las baterías y la mayor disponibilidad de soluciones de carga distintas al ámbito doméstico.

En general, mejora la situación de la infraestructura pública de recarga. No solamente se usa más, sino que también disminuye su relación con las cancelaciones en los desplazamientos. Los conductores que al menos una vez cancelaron sus trayectos, por no contar con suficientes puntos de carga disponibles, han pasado de un 60% en 2018 a un 40% en 2021. En una proporción similar se han reducido los fallos técnicos en los puntos, pasando de un 55% en 2018 a un 37% en 2021, entre aquellos conductores que afirmaron haber experimentado este problema al menos una vez.

Los indicadores demuestran que la mejora en la experiencia de conducción eléctrica traerá cambios tanto para empresas actualmente consolidadas como para las emergentes. Entre las redes de recarga preferidas por los usuarios, un 52% se decanta por el servicio proporcionado por parte de empresas emergentes o redes alternativas, como pueden ser entes públicos locales o regionales. El mismo comportamiento se viene produciendo de manera constante en los últimos años, a la hora de elegir la marca de coche, entre los que aparecen como beneficiarios nuevas marcas americanas y asiáticas.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Jugar al escape room online gratuito de Lotería Castillo y ganar décimos para el Sorteo de la Navidad Vuelve la liquidación de stock de fin de año de Gaztelu Ocasión EV Data Day anticipa una transformación en los hábitos de consumo de los conductores españoles El 'Family Office' PONSO nuevo accionista de Alimentos Sanygran El nuevo sello común del sector ganadero-cárnico lleva a las mesas de los españoles su compromiso con el bienestar de los animales