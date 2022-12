Otzarreta Think & Make otorga el reconocimiento Habitat Inspiration a Grupo Cosentino y Actiu en Selected Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 13:37 h (CET) La agencia creativa de comunicación integral Otzarreta Think & Make, con la colaboración de Guarro Casas, Imprenta Garcinuño y Encuadernaciones Raga, organiza el festival anual de diseño Selected Bilbao durante la Bilbao Bizkaia Design Week. Este año, décimo aniversario del festival, Otzarreta lanza un espacio especialmente dedicado al mundo hábitat donde Grupo Cosentino y Actiu han recibido el reconocimiento HI (Habitat Inspiration) por su papel inspirador en el sector En su décimo aniversario Selected Bilbao ha acogido conferencias sobre temas tan diversos como sostenibilidad, diseño gráfico, creatividad y neurociencia, packaging que emociona, la incertidumbre como oportunidad y motor del proceso de creación y un interesante etcétera.

Además, en esta edición Otzarreta ha lanzado Selected Habitat: un espacio dentro del festival dedicado a este sector que incluye el evento de networking profesional Habitat NET, conferencias sobre arquitectura, diseño de interiores, mobiliario, tendencias… Y el reconocimiento HI (Habitat Inspiration), una mención especial a aquellas marcas que desempeñan un papel inspirador por diseño de producto, modelo de negocio, comunicación y sostenibilidad.

Otzarreta Think & Make inaugura este reconocimiento con dos marcas referentes en el sector hábitat:

Grupo Cosentino, por su espíritu innovador que ha revolucionado el sector de encimeras de cocina entre otros. Especialistas en crear espacios que resisten el paso del tiempo, sus diseños cambian la vida de personas en todas partes del mundo.

Actiu por su pasión y visión inspiradora que construye el futuro desde el pasado. Tanto su filosofía de empresa como sus soluciones para espacios de trabajo se centran en el bienestar de las personas, una de las máximas tendencias en interiorismo. Desde 2015 Otzarreta Think & Make organiza Selected Bilbao, el festival de inspiración visual y diseño, con exposiciones, mesas de debate y el concepto y producción del libro que recoge los proyectos destacados de la edición.

Además, este año ha entregado a los asistentes al evento de networking profesional el Book Hábitat, que recoge sus ideas sobre el sector, su forma de trabajar y una muestra actual de sus más de 50 años de recorrido en el sector con proyectos de estrategia, diseño, branding, renders, marketing digital, catálogos y configuradores de productos online.

