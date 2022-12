Seis consejos de ciberseguridad para evitar estafas al comprar online estas navidades Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 13:13 h (CET) En Navidad se incrementan considerablemente las compras online y, por muy familiarizado que se esté con esta práctica, es muy importante seguir algunos protocolos para evitar caer en la tentación de las ciberestafas, que suelen aparecer en formato de grandes descuentos. El equipo de la empresa de ciberseguridad S2 Grupo ha resaltado algunos consejos de ciberseguridad que pueden ser esenciales para ser precavidos y protegerse frente a la ciberdelincuencia Según ha indicado la compañía en un comunicado, la primera recomendación que se debe seguir es nunca comprar en tiendas desconocidas a través de enlaces en redes sociales. "Los ciberdelincuentes pueden fácilmente simular que ese enlace lleva a la web real, cuando en realidad no lo es y lo que están haciendo es obtener toda la información que estás depositando allí si realizas la compra, por ejemplo", ha afirmado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

En este sentido, la recomendación es nunca clicar en este enlace y buscar la tienda en Google. Si aparece, entonces buscar en ella si está la oferta que ha aparecido en las redes sociales.

La segunda cuestión a tener en cuenta, según S2 Grupo, es desconfiar de los descuentos muy llamativos."Si los vemos, necesitamos verificar que son reales siguiendo el mismo protocolo anterior. Este es un gancho muy atractivo en el que suelen caer hasta personas muy acostumbradas a la compra online, por miedo a perder la oferta", ha declarado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Junto a esto, los expertos en ciberseguridad también recomiendan, siempre que sea posible, recoger los artículos que se compran en la tienda, porque así se asegura que el pago se realizará de forma segura.

En cuarto lugar, desde S2 Grupo se recomienda evitar hacer compras con el móvil en lugares públicos, porque otros podrían ver lo que se está comprando y tomar nota del PIN o patrón de desbloqueo, conocer datos personales, etc.

El quinto consejo es nunca comprar conectados a una red wifi pública porque es muy sencillo que estas hayan sido intervenidas por ciberdelincuentes y tendrían acceso a todos los datos personales, como el DNI, contraseñas, aplicaciones bancos, cuentas, etc.

En sexto lugar y en relación a los métodos de pago, expertos de S2 Grupo han destacado que, si bien los dispositivos inteligentes usan cifrado para enmascarar la información de las tarjetas de crédito, existen múltiples maneras para verificarlo y es importante tenerlas activadas. Algunas de estas son la autorización biométrica, huella dactilar, rostro e incluso frecuencia cardíaca. Una forma segura de pagar en las compras online es utilizar un método de pago con seguro de devolución.

En el caso de optar por el pago con tarjeta de crédito, hay que verificar que lo se hace en una página con protocolo seguro https, para que se cifre la información de la tarjeta, y vigilar que se redirige a una página externa con doble factor de autenticación.

Por otro lado, hay métodos como Paypal que es muy seguro, al que siempre se accede con un usuario. Este sistema siempre solicita firma o doble autenticación. En este caso, todos los pagos están cubiertos por la protección del comprador, por lo que en caso de error o estafa el dinero sería reembolsado.

Si la opción que se usa es Bizum, lo primero que se debe hacer es verificar la identidad de la tienda online que lo solicita y activar el doble factor de autenticación con la entidad bancaria.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prestashop y CoinGate se asocian para potenciar el pago con criptomonedas Otzarreta Think & Make otorga el reconocimiento Habitat Inspiration a Grupo Cosentino y Actiu en Selected El centro comercial Quadernillos se convierte en una estación polar esta Navidad Energy Solar Tech se dispara en su salida a Bolsa Seis consejos de ciberseguridad para evitar estafas al comprar online estas navidades