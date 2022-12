Los Thin Clients de Praim, un gran ahorro energético para la empresa, consumen 3W/hora frente al gasto de 200W/hora de un PC convencional Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 12:57 h (CET) Su uso también supone una reducción de costes considerable, los Thin Clients cuestan 1,70€/año por puesto de trabajo, frente los 70€/año por equipo de un PC normal Inmersos en el contexto de crisis energética en el que los costes de la luz y otros suministros no hacen más que incrementar, la tecnológica Praim aporta su ventaja competitiva de consumo energético. Con el uso de los Thin Clients para la gestión de endpoints se ahorra energía de forma significativa ya que, frente al gasto de un PC convencional de 200W/hora, los Thin Clients consumen 3W/hora. Lo que supone un ahorro de hasta 68€ por equipo al año.

El consumo de estos dispositivos Thin Client presenta numerosas ventajas con respecto al uso de PCs en cualquier tipo de compañía, pues al mismo tiempo que la administración centralizada de la infraestructura de un Thin Client permite el control completo de todos los dispositivos desde una única consola, también dura hasta 5 veces más que un PC ya que no hay ventilador ni partes móviles que puedan desgastarse. Esto, sumado a una completa estrategia de seguridad, ya que resulta imposible escribir información en el disco de un Thin Client, haciéndolos así difíciles de atacar. Además, la incorporación de estos dispositivos en la infraestructura corporativa la hace más flexible y escalable.

Entre las diferentes opciones de soluciones los Thin Client que ofrece la tecnológica italiana, destacan:

Neutrino

Se trata de una de las principales novedades de Praim, que recientemente ha lanzado una versión mejorada de su producto estrella. Neutrino es un Thin Client que ofrece a las compañías la capacidad de aumentar la seguridad y gestionar endpoints con funciones avanzadas y alto rendimiento. Además, otras nuevas ventajas que ofrece son: el aumento de potencia y rendimiento gracias a la incorporación de un nuevo procesador, así como la considerable reducción de consumo energético y la optimización en la experiencia del usuario, pues gracias a la compatibilidad con dos monitores y a las dos salidas DP, garantiza resoluciones de hasta 4K UHD.

ThinOX 12

Se trata deuna nueva versión perfeccionada de ThinOX y ThinOX4PC. Con esta nueva versión del software que acaba de aterrizar en el mercado, se han introducido numerosas ventajas con respecto a la versión anterior en la gestión de endpoints. Se podrá utilizar con las infraestructuras TI más novedosas y vanguardistas, especialmente las diseñadas para acceder a recursos virtuales y/o en la nube como las nuevas tecnologías VDI de Citrix, Microsoft o VMware, entre otras. Por lo que se convierte en un gran aliado para los entornos de trabajo híbridos y/o remotos. Es una solución con numerosas ventajas con respecto a la versión anterior en la gestión de endpoints, pues mejora la seguridad al mismo tiempo que la hace más manejable.

También da soporte a las últimas optimizaciones diseñadas para la colaboración a través de herramientas de videoconferencia, como Microsoft Teams, Zoom, etc.

Así el uso de estas dos opciones de Praim se convierten en soluciones eficaces para la gestión de endpoints de forma centralizada, garantizando una completa seguridad, al mismo tiempo que impulsan la reducción de consumo energético en un momento en el que las estrategias de ahorro son vitales para la salud de cualquier compañía.

