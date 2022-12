Neurogenesis, uno de los miembros de la asamblea de computación cuántica en España Emprendedores de Hoy

Esta materia no resulta sencilla de digerir. La física clásica y la cuántica llevan batallando desde casi un siglo. ¿Qué hay de nuevo entonces? El entendimiento comienza a abrirse paso desde un prisma donde ambos campos de la física coexisten, siendo la computación cuántica uno de los grandes ejes en este movimiento. España trabaja en la construcción de dos ordenadores cuánticos que serán gestionados por las mentes más privilegiadas del país. Estos ordenadores cuánticos posibilitan avances en investigación e innovación científica. Con el objetivo de informar y evaluar el estado actual de esta tecnología y su capacidad de futuro, el 2 de diciembre tuvo lugar la Segunda Asamblea General de PTE Disruptive.

El evento lo inició D. Juan Antonio Bertolín, director de Espaitec, con unas palabras de entrada en la materia y presentando los componentes de la primera ronda de ponencias donde ejerció como moderador de D. Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la agencia valenciana de innovación, y D. Felipe Romera Lubias, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y la plataforma Disruptive, junto a D. Luis Martínez León, director de Divulgación Científica de la Universidad Jaume I. Todos expusieron el actual compromiso y la apuesta en esta tecnología, así como la implicación y trabajo realizados en las diferentes instituciones representadas.

La keynote la expuso D. Alfonso Rubio Manzanares. Fue la directora gerente y responsable de la secretaria técnica de PTE Disruptive, la Sra. Soledad Díaz, todo un ejemplo en liderazgo y gran impulsora en la participación de la mujer en el ámbito tecnológico. La Sra. Soledad Díaz expuso el trabajo llevado a cabo en APTE, junto a proyectos futuros. Nuevamente, D. Juan Antonio Bertolín, director de Espaitec, presentó el tema que abordarían los siguientes tres ponentes, previamente advirtiendo que estos miembros iban a iniciar la inmersión más densa en esta materia. La moderadora fue la Sra. Soledad Díaz. Comenzó presentando a tres relevantes miembros de la comunidad de investigación y ciencia en España.

En primer lugar, D. Mariano Caruso habló de las diferentes líneas de investigación y desarrollo de la fundación (FIDESOL). Entrando cada vez más en materia le continuó D. José Camacho, habló sobre la actualidad en Iberia Big Data & Security División y también del trabajo de HPC & Quantum, del cual es director de la misma manera que en la empresa ATOS España. Destacando como la computación cuántica desbancara a la actual computación en ámbitos de extrema complejidad, donde sectores como la medicina o la ciberseguridad tendrían más relevancia. Una de las frases impactantes del evento fue emitida por la visión de futuro empresarial. El Sr. José Camacho dijo: “Las empresas que no se suban al carro de la computación cuántica están condenadas a desaparecer, morirán por el camino”, aseveró antes de finalizar su ponencia y dar paso al siguiente miembro que conformaba la mesa.

El CEO y Fundador de Neurogenesis IA Technologies, empresa dedicada a la investigación, desarrollo e innovación de inteligencia artificial, D. Agustín de la Luz Segura, inició su ponencia hablando de su especialidad en redes neuronales artificiales de aprendizaje profundo interpretables, legislables y, por lo tanto, regulables. D. Agustín de la Luz Segura, también es advisor de la Facultad Digital de Planeta Formación y Universidades. En su ponencia animó a las empresas españolas con capacidad de recursos modestos a usar el ingenio para evolucionar hacia la computacional cuántica. Ofreció un ejemplo sobre cómo es posible trabajar y experimentar esta tecnología en plataformas que ofrecen servicios de computación cuántica y cobran, según el consumo de cómputo utilizado. Dedicó unos minutos a hablar de Neurogenesis y su apuesta por Amazon Web Service como plataforma líder del sector.

Continuó retomando el símil de su compañero de mesa, ¿Cómo subir al carro donde las grandes empresas trabajan en la computación cuántica? Las indicaciones a modo de ejemplo se basaron en su propia experiencia como empresario, investigador científico y tutor académico en varias maestrías universitarias. D. Agustín de la Luz Segura indicó que, mediante la formación y educación de las nuevas tecnologías, se puede trazar un equilibrio donde tanto las grandes empresas como las universidades pueden verse beneficiadas, gracias a empresas que aporten proyectos y formación real en el mercado laboral. Agradeció al actual director en educación de AWS en España, D. Iñaki Bilbao, y a la directora de la Facultad Digital de Planeta Formación y Universidades, la Sra. Ana Blanco, el apoyo del proyecto a tres entre (AWS, Neurogenesis y las facultades Indesi y Three Points).

El colofón de la mesa hizo arrugar el ceño a muchos de los asistentes cuando se despidió diciendo: “ahora puedo estar aquí y no estarlo al mismo tiempo, el condicionante de estar, sois vosotros y todo aquel que evidencia conscientemente que estoy aquí”. Tras estas palabras, los asistentes y seguidores de la retransmisión sintieron el primer golpe del razonamiento cuántico.

La mesa compuesta por D. Diego Porras, experto de la plataforma tecnológica cuántica del Centro Superior de Investigación Científica (CSIC) y coordinador del GT de computación cuántica de PTE Disruptive, explicó la parte técnica de la computación desde una perspectiva entendible y muy ilustradora. D. Alfonso Rubio Manzanares le prosiguió, hablando de Barcelonaqbit-bqb y su labor como coordinador general de Tecnologías Cuánticas de AMETIC. Remarcó en varias ocasiones la visión comercial sobre la importancia en monetizar y crear beneficios económicos mediante los avances conseguidos por investigadores y desarrolladores. Fue D. Francisco L. Benítez, investigador de blockchain y coordinador de innovación disruptiva del Parque Tecnológico de la Salud de Granada, quien explicó los conceptos, visiones del presente y futuro en aplicaciones de la computación cuántica en sectores como el blockchain o como la aplicación de esta tecnología a las ciencias de la salud, asentando hábilmente la comprensión y motivo de facilitar encuentros entre empresas, universidades y parques tecnológicos. La asamblea general de computación cuántica finalizó con un ambiente muy cercano entre los asistentes e incluso se detectó cierta familiaridad entre los ponentes, sin duda fruto de una común comprensión y pasión por la computación cuántica donde todos concluyeron estar de acuerdo sobre que los pilares del éxito lo conformaban la educación, el talento y la comunicación.



