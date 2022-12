Saint Louis University reconoce a Macmillan Education por su labor con los estudiantes en prácticas Comunicae

jueves, 15 de diciembre de 2022, 09:57 h (CET) Macmillan Education ha sido reconocida con el Premio 'Colaborador Distinguido', otorgado por Saint Louis University Madrid para poner en valor la gran labor que la compañía realiza en el proceso de formación y su ayuda a la inserción laboral de los estudiantes en prácticas Macmillan Education, empresa líder en contenidos educativos, ha sido reconocida con el Premio "Colaborador Distinguido", otorgado por Saint Louis University Madrid, universidad estadounidense con campus en Madrid, para poner en valor la gran labor que la compañía realiza en el proceso de formación y ayuda a la inserción laboral de los estudiantes en prácticas que se decantan por el sector editorial.

En el marco de la colaboración entre ambas entidades para la mejora del aprendizaje de los jóvenes que se enfrentan a un mercado laboral en constante cambio, influido, además, por una creciente incertidumbre, este reconocimiento pone en valor el impacto positivo y la encomiable labor que el Departamento de Marketing de Macmillan Education lleva a cabo durante el periodo de prácticas en empresa del alumnado de Saint Louis University Madrid.

"Estamos dedicados a la formación integral de nuestros alumnos, y la aplicación de los estudios a través de una experiencia profesional es fundamental. Tenemos mucha suerte de colaborar con Macmillan Education, que comparte nuestra visión de las prácticas como una manera de formar a los futuros líderes, dedicados a mejorar nuestra sociedad", declara Paul Vita, Ph.D., Decano y Director del Campus.

Formación práctica como clave del éxito

Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de graduados universitarios se ha mantenido constante durante los últimos 20 años, con alrededor de 200.000 egresados por curso. A pesar de todo ello, la dificultad del contexto actual ha provocado que las tasas de paro de los jóvenes superen el 13% en algunos ámbitos de conocimiento. En el caso de las Ciencias Sociales y la Comunicación, casi 1 de cada 10 (8,9%) estudiantes se encuentra en situación de desempleo.

Con el objetivo de paliar esta situación, Macmillan Education y Saint Louis University Madrid, considerada como una de las cinco mejores universidades jesuitas de Estados Unidos, trabajan de forma conjunta para mejorar la inserción laboral de los egresados universitarios. Algo que impulsan a través de las prácticas en empresa, que permiten a los jóvenes conocer de primera mano cómo desenvolverse en el mundo profesional, complementando así sus conocimientos teóricos.

Elise Petrocci, Marketing Intern en Macmillan Education, explica que "como becaria, el equipo me ha tratado con el máximo respeto y me ha permitido desarrollar mis habilidades, así como adquirir conocimientos especialmente importantes para convertirme en un activo valioso para futuras compañías. Sin lugar a duda, aprender en Macmillan Education ha sido una experiencia agradable y gratificante".

El cuidado del estudiante: prioridad educativa

Macmillan Education se encuentra comprometida con la preparación de los jóvenes para el futuro, apoyando diversas iniciativas educativas y mejorando la adquisición de conocimientos a través de sus contenidos educativos. En este sentido, el equipo de Marketing de la compañía se enfoca en la acogida y cuidado de los estudiantes en prácticas. Motivo por el que Saint Louis University Madrid ha decidido reconocer a Macmillan Education como una buena empresa para realizar prácticas.

"Construir una sociedad mejor es una de las prioridades de Macmillan Education. Esta colaboración con la Saint Louis University Madrid nos permite seguir aportando nuestro conocimiento, experiencia y saber hacer a la sociedad", explica Nadya Merghani, Director of Marketing and Strategic Development en Macmillan Education. "Lograr integrar a los jóvenes que realizan prácticas formativas en nuestra compañía es indispensable para que conozcan de primera mano el funcionamiento del mundo laboral, logrando así complementar su formación académica para convertirse en activos indispensables para las empresas", concluye Merghani.

