Un nuevo caso de éxito conseguido por la empresa especializada en Ley de la Segunda Oportunidad Quita Deudas

En el año 2015 fue aprobada en España la Ley de la Segunda Oportunidad, con la que es posible renegociar o, incluso, cancelar todas las deudas de autónomos, particulares y empresarios. El objetivo de este mecanismo legal es darles una oportunidad, salvando sus deudas, para que puedan empezar desde cero.

Para acogerse a esta Ley es necesario realizar una serie de trámites que suelen ser desconocidos. Por tanto, surgen como alternativa empresas especializadas, como Quita Deudas, que se encargan de llevar a cabo todo el proceso, garantizando el éxito de la solicitud.

Hasta la fecha, la empresa ha realizado una buena gestión, ayudando a muchos a librarse de sus deudas. Ejemplo de ello es el caso de éxito de Hernán, un empresario de 55 años que consiguió cancelar su deuda de más de 200.000 €, consiguiendo a su vez importantes quitas en deudas públicas.

Nuevo caso de éxito de la empresa Quita Deudas, especializada en Ley de la Segunda Oportunidad Hernán es un empresario, residenciado en Tenerife, que acudió a los servicios de Quita Deudas con la esperanza de cancelar sus deudas. Su sobreendeudamiento se debió a que, como emprendedor, se atrevió a solicitar algunos préstamos para dar un plus a sus negocios. Pero el destino le jugó una mala pasada y con la llegada del covid y la crisis económica en España no logró alcanzar sus objetivos propuestos.

Desesperado y con las deudas hasta el cuello, este emprendedor recurrió a Quita Deudas donde, en sus propias palabras, le salvaron la vida. La firma fue la encargada de realizar todos los trámites para que la deuda de 275.556,23 € fuera perdonada en tan solo 13 meses.

El empresario resalta el trato humano y la profesionalidad de cada uno de los miembros de la compañía. De igual manera, destaca las facilidades de pago que le proporcionaron y recomienda que aquellas personas con deudas que no pueden pagar confíen en sus servicios.

Con este, la firma suma un nuevo caso de éxito, con la satisfacción de ayudar a su cliente a empezar desde cero y sin cargas.

Requisitos para solicitar los servicios de la empresa Quita Deudas ofrece sus servicios en el acompañamiento durante el proceso de Ley de la Segunda Oportunidad, buscando ayudar a las personas a librarse del 100 % de sus deudas. Sin embargo, para ello deben cumplir con una serie de requisitos.

En primer lugar, debe ser persona física, incluyendo autónomos, y en situación de insolvencia, es decir, no poder hacer frente a las deudas. Por otro lado, la cantidad debida no debe sobrepasar los 5 millones de euros. El cliente también debe haber actuado de buena fe. Otro requisito es no haberse acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad en los 10 años anteriores, ni haber sido culpable de delitos socioeconómicos como fraude y/o estafa o condenas en este mismo tiempo.

Quienes cumplan estos requisitos pueden solicitar los servicios de Quita Deudas, siendo la primera consulta totalmente gratuita. Su equipo de profesionales luchará para conseguir que se haga efectivo el derecho a la segunda oportunidad, proporcionado a sus clientes apoyo profesional y moral durante toda la gestión.