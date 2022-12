Normativas que ha de cumplir un autónomo o microempresa, por Doiser Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 17:48 h (CET)

Los errores más comúnmente cometidos por startups o microempresas, tienen que ver directamente con el incumplimiento en la legislación laboral. Ello se debe al nivel de informalidad con el que se perciben por su tamaño y cantidad de empleados.

No obstante, estar actualizadas y conocer en profundidad las normativas de protección de datos, riesgos laborales, control de horarios de trabajo, registros salariales, entre otros temas, es de vital importancia para la permanencia de estas organizaciones en sus sectores económicos.

Doiser es un completo portal que ofrece productos y servicios cotidianos para cualquier tipo de empresas, entre ellos, asesoramiento y acompañamiento en todas las obligaciones normativas mencionadas. En ese sentido, tercerizar este servicio podrá significar solución de base para las mipymes en el entramado complejo laboral.

La importancia de la prevención de riesgos laborales El bienestar de los trabajadores y, en general, de los stakeholders de una empresa, tiene directa relación con los resultados administrativos, operativos y en particular, de las ganancias netas.

Para llegar a ello, las microempresas que generalmente inician en el mercado con pequeñas inversiones y aportes económicos, deben estar alineadas y actualizadas en términos de seguridad, higiene y ergonomía, de acuerdo con la normatividad emitida por los sectores de regulación.

La compañía Doiser que, entre los servicios propuestos en el portal tiene el de consultoría laboral, sugiere empezar por realizar evaluación de riesgos de manera general y, posteriormente, por cada puesto de trabajo. Seguidamente, ejecutar planificaciones anuales de actividades preventivas, de acuerdo con las funciones de cada empleado y el impacto que estos ejerzan en la razón social. Ello significa y permite que, en conjunto, los trabajadores tengan el deseo de realizar mejor sus responsabilidades y, por tanto, sean más productivos. Esto último, que compone la psicología laboral, es prioridad para prevenir riesgos de todo tipo.

También, se deben analizar las situaciones de emergencia o casos fortuitos, y evaluar las medidas que se pueden tomar para dar soluciones efectivas. Y, finalmente, investigar y formar a los empleados en seguridad básica e, inclusive, realizar inducciones y certificaciones a los trabajadores que cumplen funciones que comprometen su integridad tanto física como emocional y mental.

Microempresas, salud y PIB Según la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Dgpyme), a abril de 2022, el 38,46 % de las pymes en España eran microempresas; es decir, un total de 1.124.765.

Su importancia en el incremento del PIB nacional es fundamental a pesar de que las conforman menos de 10 trabajadores. En ese sentido, el cumplimiento de las normas laborales y la legalización en la vinculación de sus empleados, les permite no solo permanecer y ser reconocidas, sino hacer alianzas y acrecentar sus ingresos y ganancias.

Entre dichas normas, cabe destacar tener al día el registro médico e historias clínicas, estudios antropométricos para evaluar el estado nutricional del personal y, en general, ejecutar acciones para mejorar las condiciones tanto físicas como emocionales de quienes forman parte de la organización.



