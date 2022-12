Talento IT y la deslocalización Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 17:49 h (CET)

Si bien era habitual en el sector tecnológico y en ciertos puestos técnicos trabajar de forma remota para empresas de otros países, la pandemia a causa del covid aceleró y expandió esta tendencia a la deslocalización de forma pronunciada.

Según afirma el Joint Research Center de la Comisión Europea, antes de la pandemia solo un 15 % de las personas de este continente realizaba teletrabajo, mientras que en la actualidad un 40 % de los trabajadores lleva a cabo sus tareas de forma remota y a tiempo completo.

Ante este escenario, surgen empresas como Tecnología y Personas, una consultora de Tecnologías de la Información con presencia física en la zona norte de España, cuyo objetivo principal es ser el nexo entre los profesionales y sus clientes. Con este fin, ofrece la posibilidad de hacer trabajo 100 % remoto, además de tener sedes principales en algunas ciudades, como por ejemplo en Palencia, con el fin de facilitar el acercamiento en ciudades menos industrializadas.

Ventajas de la deslocalización La deslocalización empresarial consiste en el traslado de una actividad industrial de un país o región a otro sitio, con la final de abaratar costes. De la misma forma, la transferencia de empleos, capital y procesos productivos de un lugar a otro permite acceder a mejor infraestructura y mano de obra.

Entre las principales ventajas de la deslocalización, se encuentra el aumento del empleo en lugares lejanos a grandes núcleos económicos, la promoción del consumo, el impulso de la situación económica del país o región y una considerable mejora en las condiciones de contratación.

Por otro lado, el ahorro de dinero que se produce con la deslocalización puede ser utilizado para la adquisición de otros productos o servicios y, de esta manera, crear puestos de trabajo en otras actividades a las que anteriormente no se les podía destinar recursos.

Formas de aumentar la productividad y mejorar el rendimiento de las empresas Entre los principales servicios que ofrece Tecnología y Personas destaca la búsqueda de talento IT, en la cual trabajan para conseguir el perfil profesional tecnológico más adecuado para el negocio de cada cliente. En este sentido, la compañía dispone de un equipo de profesionales expertos en selección, quienes se encargan de dar con una persona cualificada y con experiencia para el puesto requerido.

Dispuestos a mejorar la productividad de los empleados, Tecnología y Personas proporciona también un servicio en la nube. Se trata de un espacio en el que se concentran muchas de las aplicaciones, programas o utilidades que se usan de forma cotidiana en las empresas. Asimismo, la firma se encarga de externalizar los servicios menos importantes de sus clientes para que puedan centrar la energía en desarrollar su actividad principal.

Es importante mencionar que todas las iniciativas son llevadas a cabo por profesionales altamente cualificados en cada una de las materias, quienes trabajan de forma cercana con sus clientes con el objetivo de ofrecer la atención, el asesoramiento y el servicio que mejor se adecúe a sus necesidades.



