La importancia de la correcta alimentación de los cachorros con Lenda

El primer año de vida de un cachorro es de gran importancia, debido a que es el momento en que aprenderá y adquirirá las destrezas que lo llevarán a ser un adulto equilibrado. Pero, durante esta etapa, también se fortalece su organismo, lo cual se consigue en gran parte a través de una correcta alimentación.

Desde Lenda, ponen a disposición comida para perros formulada con ingredientes naturales de la más alta calidad. En su catálogo, incluyen recetas especialmente diseñadas para la alimentación cachorros, con opciones adaptadas a las necesidades específicas de cada raza.

¿Cómo influye la alimentación de los cachorros en su desarrollo? Una mala alimentación de los cachorros puede traer como consecuencia la alteración e interrupción de los procesos normales de crecimiento. Entre las principales problemáticas relacionadas con el tema, resalta el consumo de calcio.

Los cachorros presentan una gran necesidad de calcio, en especial en etapas posteriores al destete. La finalidad de esto es que consigan desarrollar y madurar el tejido cartilaginoso recién formado. Pero el consumo de calcio y fósforo debe vigilarse, ya que la ingesta de los mismos debe hacerse de acuerdo a su tamaño, siendo los perros de razas grandes y gigantes los que tienen mayor necesidad de consumo.

El calcio se relaciona de manera directa con los daños en el sistema óseo del animal, así como con los trastornos de crecimiento. Por ejemplo, consumir poco calcio puede derivar en la fragilidad de los huesos, la desmineralización de los cartílagos y deformaciones de ambos. Por otro lado, consumir calcio en exceso puede hipercalcificarlos, lo cual ocasionaría problemas de las articulaciones y huesos, como la inestabilidad de las vértebras o la solidificación de cartílagos.

También es importante controlar el consumo de calcio y proteínas Los cachorros presentan una mayor necesidad energética. No obstante, esto no quiere decir que deban consumir una excesiva cantidad de calorías, sino que esta clase de dieta podría producir un crecimiento rápido por el exceso de energía que el cachorro no alcanza a quemar. En consecuencia, se producirá una sobreestimulación en los músculos, huesos y articulaciones. Así, podrían generarse patologías como la tensión muscular, la artrosis o problemas en los huesos, como la displasia de cadera.

En lo que respecta a las proteínas, se presume que el consumo excesivo de las mismas puede causar problemas al desarrollo de los cachorros. Además, se ha comprobado que un nivel bajo o carencia absoluta de proteínas puede ser dañino para ellos, dado que afecta su crecimiento y desarrollo estructural. También puede afectar otras partes del organismo como la piel, el sistema cardiovascular y el pelaje.

La firma Lenda cuenta con productos para la alimentación de los cachorros de razas medias y minis, que incorporan los ingredientes necesarios para favorecer una piel sana, un pelaje brillante y reforzar su desarrollo cognitivo. Además, con un balance de ingredientes que aseguran un crecimiento adecuado. De igual manera, disponen de alimentos para cachorros maxi que incorporan grandes cantidades de protectores articulares, así como un buen balance entre proteína y grasas para garantizar un crecimiento controlado y seguro.