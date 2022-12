La obsesión de la ministra Jesús Domingo Martínez Lectores

jueves, 15 de diciembre de 2022, 08:48 h (CET) No se trata solo de deficiencias de técnica jurídica, sobre las que ya fue advertida la ministra de Igualdad por un informe del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la obsesión de la ministra de Igualdad por implantar cuanto antes su agenda ideológica.

Es hora de que Irene Montero asuma su responsabilidad y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se la reclame. Su defensa, aludiendo al machismo de los jueces, resulta tan ridícula como inaceptable en una ministra del gobierno de un Gran Estado como es el Español.



Noticias relacionadas El germen de lo neurálgico Lo importante, a pesar de tantas crueldades vertidas, es no desfallecer, aprendiendo de las enseñanzas de la historia, y trabajando por caminar juntos ​Benditos isótopos "Descubrimiento del viejo sueño de una fuente de energía limpia, barata y potencialmente inagotable" La obsesión de la ministra Jesús Domingo Martínez Una medida grave y disparatada Domingo Martínez Madrid, Burgos ​Si malversar no está mal José Morales Martín