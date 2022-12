Una medida grave y disparatada Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

jueves, 15 de diciembre de 2022, 08:46 h (CET) Parece que la enmienda que han presentado PSOE y Podemos a la ley del aborto, la siguiente vuelta de tuerca será aprobar que las niñas de 13, 14 y 15 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Está claro que la cuestión sustancial que está en juego con el aborto no reside en esta cláusula sino en que se trata de la eliminación deliberada de una vida humana inocente, la más desprotegida. Pero esta novedad no es trivial, tampoco es solo una maniobra de distracción o una cortina de humo.



Es una medida grave y disparatada pero coherente con la hoja de ruta que el Gobierno viene desplegando y que está acelerando a marchas forzadas a medida que entramos en el tramo final de la legislatura. Ponen el grito en el cielo quienes pretender crear nuevos supuestos derechos cuando se les rebate con argumentos como la pendiente resbaladiza, pero este nuevo disparate lo corrobora.

