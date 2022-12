Si malversar no está mal, entonces ¡todos a pillar! Porque no se puede reducir ese delito solo a unos pocos amiguetes, o a los que te votarán los presupuestos. Si se quita el delito tiene que ser para todo el mundo, porque todos somos iguales ante la ley.

Quitar la malversación o reducirla a los que se lucran con ella tiene sus consecuencias. Eso de decir: si yo no me he llevado nada. Todo lo que pillé era para los demás, pobreticos, tan necesitados de que yo les echara una mano para que luego así me votaran a mí y yo pudiera seguir pillando y distribuyendo por los siglos de los siglos.

No me he lucrado, todo ha ido a mi mujer, a mi socio, a la cuenta de mi empresa en las Islas Vírgenes, que luego me redondearon en negro. Yo no me lucro, faltaría más.