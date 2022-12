Los especialistas de La Casa Agency El Clot se encargan de buscar un nuevo propietario para las viviendas Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para realizar operaciones de compraventa de inmuebles se deben tener en cuenta múltiples cuestiones, con el objetivo de evitar actos fraudulentos o estafas. Por esa razón, en el mercado inmobiliario existe una gran variedad de empresas especializadas, que pueden brindar asesoramiento personalizado y a medida de los requerimientos de los clientes.

Una de esas firmas es La Casa Agency, que desde el 2009 ha logrado expandirse no solo a nivel nacional, sino también internacional, llegando hasta Italia y México. Con un amplio equipo de profesionales, la empresa proporciona distintos tipos de servicios, como la compra de inmuebles, garantizando un propietario seguro para estos últimos mediante su red de agencias.

La Casa Agency es garantía en operaciones inmobiliarias Lo que destaca a La Casa Agency entre otras inmobiliarias es que posibilita la venta de un inmueble de forma rápida y segura.

A través de expertos, la firma hace hincapié en ofrecer una solución integral ante situaciones que requieren de una rápida gestión, como una propiedad heredada que no se desea mantener y debe venderse lo antes posible, la venta de un piso en situaciones de divorcio y el cambio de casa ante el agrandamiento de la familia.

Teniendo en cuenta eso, el servicio de La Casa Agency se basa en una metodología 360°, ya que contempla todas las posibilidades para los clientes. La propuesta se centra en que estos últimos realicen una oferta directa, con la finalidad de que los agentes de la empresa se pongan en contacto para valorar los inmuebles y ofrecer distintas opciones: comprar directamente y al contado, adelantar el dinero mientras se vende la propiedad o vender el inmueble en la red de agencias.

Ventajas de acceder a los servicios de La Casa Agency Con una vasta experiencia en el mercado inmobiliario, La Casa Agency ha logrado convertirse en una empresa de referencia en su sector a nivel nacional.

Eso se debe, en gran medida, a las múltiples ventajas que ofrece a sus clientes por confiar en sus servicios. Por ejemplo, en cuestiones de venta de inmuebles, se cuenta con una red de agentes inmobiliarios dispuestos a promocionar y ofrecer el inmueble en todo territorio Español, por lo que este tendrá una mayor visibilidad en todos los medios publicitarios de forma destacada, por lo que se vende en excelentes condiciones. Estas han sido pactadas entre los propietarios y el agente de su barrio, que es quien lleva la venta de su piso, en el menor tiempo posible, el mayor beneficio y con la satisfacción de haber logrado los objetivos propuestos.

Un valor agregado es el pago al contado. Para esto, La Casa Agency fija una tasación y, si el cliente está de acuerdo con el valor, se planifica todo el proceso para que este último solo reciba el dinero y no tenga que realizar ningún tipo de gestión.

Por su eficiencia y un trato personal enfocado siempre hacia el cliente, la empresa continúa creciendo en el mercado inmobiliario, ofreciendo más de 1800 pisos y casas en venta o alquiler a través de su plataforma digital.



