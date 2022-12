Entrenamiento de fuerza para la pérdida de peso, con Muévete Conmigo Emprendedores de Hoy

Es habitual que las personas busquen reducir peso antes de la llegada de las fiestas navideñas. Este es un momento de integración familiar y diversión, pero también es una de las temporadas en las que es más posible descuidarse dentro del ámbito gastronómico.

Hay estudios que comprueban que si se quiere perder peso, también es necesario aplicar un entrenamiento de fuerza que vaya de la mano con el cardio. Muévete Conmigo es un centro especializado que hace seguimiento a sus clientes para obtener el resultado que buscan en el menor tiempo posible. Tanto de forma presencial, en su lugar de entrenamiento, o también cuentan con opciones en línea.

Entrenamiento de fuerza para reducir peso Cada vez más expertos llegan a la conclusión que si una persona busca perder peso, debe seguir un régimen de entrenamiento que incluya ejercicios de fuerza para ver resultados más rápidamente. Está comprobado que ayuda a quemar calorías mientras el entrenamiento se está llevando a cabo, pero, a su vez, tiene consecuencias positivas en el momento de descansar por las transformaciones que provoca.

Nuevos estudios aseguran que incrementar el porcentaje de masa muscular ayuda a que las personas quemen grasa constantemente durante las 24 horas del día y no solamente durante el momento del ejercicio. Esto es clave para obtener resultados con mayor velocidad y, además, mejora la calidad de vida. Sin embargo, cada persona es diferente y, por ende, debe seguir un proceso personalizado dependiendo de cuáles sean sus objetivos finales para que sea más efectivo.

Asesorías personalizadas de la mano de Muévete Conmigo Este centro de entrenamiento personalizado fue creado por Nacho Alonso y nació con el objetivo de llevar su experiencia a un lugar especializado donde sigan de cerca el proceso de sus clientes. Según afirman en su propia página web, cada uno de sus entrenadores cuenta con una maestría en alto rendimiento deportivo que los posiciona como uno de los lugares más capacitados en el momento de asesorar a sus deportistas. A su vez, no solo se dedican al entrenamiento para la pérdida de peso, sino también dedicado a otras disciplinas como el baloncesto o el fútbol.

Una de sus mayores recomendaciones es sumar el entrenamiento de fuerza, si lo que se busca es perder peso, por todos los beneficios que se comentaron anteriormente. Sin embargo, destacan la necesidad de incluirlo en un balance con el cardio para que así se maximice la pérdida de calorías.

Muévete Conmigo es uno de los centros de entrenamiento más relevantes de Valladolid en la actualidad y le ofrecen una experiencia óptima a sus clientes por la forma en como destacan la importancia del entrenamiento de fuerza. A su vez, hacen un seguimiento constante al ser personalizado y también cuentan con opciones en línea para las personas que no puedan desplazarse a su centro.



