En España, el sector de energía fotovoltaica atraviesa un período de auge. De hecho, en 2021 se ha experimentado un crecimiento del 21 % de la capacidad instalada. Además, la Unión Española de Fotovoltaica (UNEF) ha considerado que este año ha sido “el mejor de la historia del sector” en España.

En este contexto, The MPV Solar Reference ofrece un máster online fotovoltaica en el que es posible aprender todo lo que es necesario para trabajar en este sector en crecimiento. Esta formación aborda la fotovoltaica desde distintos ángulos con expertos que trabajan a diario realizando y manteniendo instalaciones de este tipo. Se trata de una buena oportunidad para acceder a distintos empleos.

El máster online fotovoltaica de The MPV Solar Reference Esta empresa pone en práctica un método de enseñanza que está diseñado para que el alumno tome contacto con acciones y experiencias reales en el sector de fotovoltaica. De esta manera, esta formación se aleja de los academicismos aportando nociones y herramientas que solo se obtienen con años de trabajo en este ámbito.

Uno de los objetivos de The MPV Solar Reference es que los alumnos conozcan todos los componentes que integran los sistemas fotovoltaicos. De esta manera, pueden aprender las últimas técnicas disponibles para diseñar dispositivos de autoconsumo y parques fotovoltaicos. Gracias a estos conocimientos es posible lanzar una empresa propia dentro de este sector o hacer crecer una que ya ha sido puesta en marcha.

Además, en este curso online se emplean las herramientas digitales más modernas para hacer ofertas y diseños. Desde la óptica comercial, en el máster online que imparte esta empresa es posible aprender a segmentar clientes e implementar métodos que funcionan para aumentar las ventas.

¿Qué incluye la formación que ofrece The MPV Solar Reference? Este curso consta de más de 380 clases grabadas de 15 minutos cada una, que resultan amenas y directas, son fáciles de comprender y brindan conocimientos actualizados. Asimismo, cada alumno tiene acceso a 2 masterclasses extras que se realizan en directo. A su vez, cada dos jueves a las 19 horas (hora de Madrid) se transmiten webinars en directo sobre temas fundamentales para el ejercicio en este sector.

Por otra parte, todos los alumnos tienen acceso directo a la Súper Comunidad de The MPV Solar Reference, que cuenta con 600 profesionales activos. Además, si bien el tiempo medio para finalizar el curso es de 5 a 6 meses, el acceso a la plataforma del máster y a todos sus recursos está garantizado por un año.

El máster online fotovoltaica de The MPV Solar Reference propone un método práctico, cómodo y eficaz para adquirir los conocimientos necesarios para ingresar a trabajar a un sector en auge que tiene un gran presente y un mejor futuro.



