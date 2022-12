Las principales ventajas del renting de coches para empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El renting para empresas es una tendencia que está en pleno auge y representa una solución en materia de movilidad. Se trata del alquiler de vehículos por un determinado tiempo. Las ventajas de este sistema frente a la adquisición de una flota de unidades son la reducción de costes y tiempo, porque no se deben efectuar trámites como los pagos de seguro.

En todorenting.es se ofrecen distintos tipos de planes para las compañías, en el marco de una gestión integral de flotas. El trabajo de la firma está centrado 100 % en el cliente, haciendo que este disfrute de su renting sin preocuparse por nada.

Garantía en renting para empresas Tanto las grandes como las pequeñas y medianas empresas requieren de una flota de vehículos. Esto supone un gasto elevado, por lo cual el alquiler de varios vehículos a la vez es una alternativa muy útil para muchos empresarios.

Este servicio es el que ofrece TodoRenting.es, asegurando calidad, ahorro, tranquilidad y atención personalizada ante cualquier tipo de inconveniente que pueda ocurrir. La firma dispone de múltiples ofertas que se ajustan a distintos tipos de exigencias y cuenta con varias marcas como BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen y SEAT, entre otras.

Además, los clientes tienen la posibilidad de seleccionar el tipo de renting que desean. Una opción es el flexible, que representa una solución perfecta si se quiere adquirir un vehículo para un momento determinado. Mientras que las otras dos son el plan fijo, un sistema de alquiler a largo plazo, y el compring o plan renove, que posibilita un buen ahorro económico.

Beneficios del renting para las empresas Una de los máximos beneficios del renting es la posibilidad rápida de obtener un vehículo nuevo, sin necesidad de atravesar distintos protocolos y planificaciones, propios de las etapas de financiamiento para la compra de un vehículo usado.

Este sistema también ofrece un seguro de coche a todo riesgo sin franquicia, incluido en el pago de una cuota mensual. Este punto es importante debido a que se evitan inconvenientes futuros, al tiempo que se accede a un servicio de atención personalizada permanente por parte de la empresa.

Otro factor a tener en cuenta es que el renting de coches no requiere ningún tipo de entrada ni financiamiento, por lo que no se deben pagar intereses a bancos ni a entidades financieras.

Respecto al mantenimiento, TodoRenting.es se encarga de solucionar cualquier tipo de situación, desde gestionar la cita con el taller hasta los cambios de neumáticos. En todos los casos, los servicios van incluidos en la cuota mensual, por lo que no suponen un gasto extra.

La modalidad de renting para empresas es una solución para muchas compañías que buscan ahorra costes, aumentar la rentabilidad y mejorar la identidad. Con este fin, TodoRenting.es es una opción de garantía, porque combina experiencia e innovación en el mercado actual.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.